Греф предсказал рост мировых потерь от кибератак до $8 трлн

Глава Сбербанка предупредил, что в 2022 году общие потери от кибератак могут достигнуть $8 трлн. По словам Грефа, ущерб растет, несмотря на быстрое увеличение расходов на кибербезопасность: за три года они должны вырасти в 14 раз

Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Информация в современном мире становится важнейшим активом компаний, и именно за этим активом все активнее охотятся преступники, заявил на международном конгрессе International Cybersecurity Congress, который проходит в Москве, глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, преступность перемещается в виртуальное пространство и число кибератак, в том числе и успешных, удваивается каждый год, несмотря на то, что компании быстро наращивают расходы на свою защиту.

«Мы попытались оценить рост этих расходов до 2021 года и увидели, что он как минимум составит 14 раз и расходы в 2021 году на проблемы кибербезопасности достигнут примерно $1 трлн», — заявил Греф, выступая на сессии «Транспарентный цифровой мир — ловушка или благо?»

На слайдах, сопровождавших выступление главы Сбербанка, отмечалось, в частности, что в 2014 году расходы компаний всего мира на обеспечение кибербезопасности составили $71 млрд (это в 14 раз меньше прогнозируемой на 2021 год суммы в $1 трлн). Общемировые потери от кибератак в 2018 году Сбербанк оценивает в $1 трлн, к 2022 году они, согласно прогнозу банка, вырастут в восемь раз — до $8 трлн.

​Главной целью для хакеров, по словам Грефа, остается финансовая отрасль — банки, страховые, брокерские и инвестиционные компании, клиентами которых являются практически все граждане. Однако организаторы атак не ограничиваются только ими.

«Кибератакам уже подвергаются не только отдельные компании, но целые отрасли, целые направления деятельности государств. Мы видели подобного рода примеры, когда были атакованы центральные банки стран и десятки миллионов долларов были успешно похищены. Прошло уже значительное количество времени, а преступники, к сожалению, не идентифицированы», — напомнил Греф.

Ключевой проблемой, затрудняющей борьбу с киберугрозами, глава Сбербанка считает дефицит специалистов по кибербезопасности.

​«Сегодня это одна из самых востребованных профессий и, как бы мы ни старались, порядка 2 млн человек будет не хватать в этой отрасли к 2022 году. Как бы мы ни старались, как бы ни создавали кафедры подготовки специалистов в области cybersecurity, такое количество специалистов подготовить невозможно», — подчеркнул Греф, по словам которого, решением проблемы может стать активное использование возможностей искусственного интеллекта.

О росте киберрисков в современном мире предупредил​ на сессии и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

«Те компании, которые будут работать в традиционном формате, они проиграют в конкурентной борьбе тем, кто перейдет на цифру. А те, кто перейдут на цифру полностью, они должны будут все свои потроха открыть в интернете. В результате рано или поздно прилетит торпеда, цифровая торпеда, и будет хана. Два варианта: либо вы банкрот, либо вы труп», — сказал Касперский.

​По его словам, чтобы справиться с такой угрозой, нужно отказаться от концепции кибербезопасности вообще и бороться за «цифровый иммунитет», при котором организация взлома должна обходиться дороже, чем возможная прибыль от него.​