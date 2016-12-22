Посольство проверит данные о россиянине на затонувшем в Таиланде судне

Российские дипломаты проверяют информацию о том, что среди туристов на судне, которое потерпело крушение у берегов тайского острова Пхукет, был гражданин России. Об этом РБК сообщил заведующий консульским отделом посольства в Бангкоке Владимир Соснов.

«На данный момент у нас на Пхукете находится сотрудник консульского отдела, он сейчас в близком контакте с полицией, проверяет информацию о наличии гражданина России среди туристов, которые были на борту судна», — сказал он.

Ранее Bangkok Post сообщила, что на борту судна, которое потерпело крушение у берегов Пхукета, был один россиянин. «Большинство пассажиров были гражданами Китая. Один пассажир был россиянином», — говорится в материале.

В Twitter издания со ссылкой на отдел по связям с общественностью правительства провинции Пхукет указано, что на борту был «по крайней мере один россиянин возрастом около 30 лет». При этом также сообщалось, что «его судьба остается неизвестной».

5 июля два экскурсионных судна перевернулись у берегов Пхукета. На борту судна Phoenix, затонувшего из-за высоких волн, было 105 человек — 93 пассажира и 12 членов экипажа. Спасти удалось 48 человек. По данным Bangkok Post, именно на этом судне находился россиянин.