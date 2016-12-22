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Число жертв кораблекрушения у берегов Пхукета возросло до 40
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Число жертв кораблекрушения у берегов Пхукета возросло до 40
Общество, 13:38
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Число жертв кораблекрушения у берегов Пхукета возросло до 40

Число жертв кораблекрушения у берегов южной части таиландского острова Пхукет увеличилось до 40 человек, 16 человек остаются пропавшими без вести, передает газета The Nation со ссылкой на заявление департамента порта.

В департаменте добавили, что большую часть тел спасатели обнаружили внутри затонувшей лодки. Всего на борту были 105 человек, в том числе 93 пассажира и 12 членов экипажа. По словам представителей порта, спасти удалось 49 человек.

Тем не менее, Reuters со ссылкой на заявление Королевских ВМС Таиланда сообщил о 27 жертвах. Ранее сообщалось, что при крушении погибли 18 человек, еще 39 человек числились пропавшими без вести.

По данным Reuters, полиция Пхукета не нашла нарушений в регистрации и эксплуатации лодки. «Во время крушения судно не было перегружено», — передает агентство заключение полицейских.

В заявлении Королевских ВМС уточнялось, что судно начало тонуть в 7 км от берега из-за высоких волн. По последним данным, лодка опустилась на глубину около 38–40 м.

Как сообщает Reuters, среди пропавших без вести пассажиров были туристы из Китая. Китайское посольство направило команду на Пхукет, чтобы помочь в поисково-спасательной операции.

Теги: кораблекрушение , Пхукет , жертвы
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