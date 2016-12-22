В Таиланде перевернулись два судна с туристами

Два экскурсионных судна перевернулись у берегов Пхукета. Всего на них были 136 человек, сообщает Phuket News со ссылкой на данные полиции.
В первом, перевернувшемся на юге Пхукета, находились 97 пассажиров. «Туристы плавают в море», — заявили в местной полиции.
Второй инцидент произошел на юго-востоке провинции, на борту находились 39 человек. Отмечается, что судно затонуло.
На места происшествия прибыли команды экстренных служб, однако наступление темноты и плохие погодные условия, в частности сильный ветер и волны, затрудняют спасательные работы. Всем доступным машинам скорой помощи дали приказ стоять у пирса Чалонг.
The Bangkok Post сообщает, что военные моряки спасли около 90 человек. Более 40 остаются пропавшими без вести.
РБК направил запрос в консульство России в Таиланде.