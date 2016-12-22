ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,72 62,59 EUR Нал. 74,54 73,26 USD Бирж. 63,08 -0,16 EUR Бирж. 73,72 +0,06 USD ЦБ. 63,26 +0,03 EUR ЦБ. 73,96 +0,25 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6581,10 -99,70 IMOEX 2346,86 +1,86% RTSI 1171,64 +2,10% Brent 78,19 +0,23% DJIA 24335,06 +0,66% Nasdaq 7566,75 +0,85%
В Таиланде перевернулись два судна с туристами
Лента новостей
В Киеве назвали два «идеальных» плана развития ситуации в Донбассе 20:05, Политика Математик против экспертов: кто выйдет в ¼ финала ЧМ-2018 20:00, Спецпроект РБК Спорт Три человека погибли в результате стрельбы в Лос-Анджелесе 19:54, Общество В Siemens ответили на слова Мордашова о выходе «Силовых машин» из СП 19:41, Бизнес Путин поручил проверить контролирующие качество зерна ведомства 19:31, Политика Повторное заражение: что известно об очередном отравлении «Новичком» 19:27, Политика В Таиланде перевернулись два судна с туристами 19:20, Общество 10 тысяч километров стритфуда: где попробовать все кухни России 19:13, РБК и ГАЗ «Радио Свобода» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах 19:07, Общество США подтвердили встречу Путина и Трампа один на один 19:03, Политика «Лондон русский. Бизнес»: Любовь Дуйко о российских капиталах в Британии 19:00, Бизнес  Россия на пенсии: как различается положение пенсионеров в стране 18:56, Экономика Казначейство не будет обслуживать гособоронзаказ Минобороны 18:55, Финансы Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 18:50, Спецпроект РБК Спорт Кавказский путь: зачем Рамзану Кадырову скоростная магистраль в Грозный 18:49, Мнение Роскомнадзор потребовал «Яндекс» объяснить выдачу в поиске Google Docs 18:48, Технологии и медиа Посольство России сообщило о «затуманивании» Лондоном ситуации у Солсбери 18:42, Политика Тимошенко обвинила Порошенко в намерении сорвать президентские выборы 18:34, Политика Глава Банка международных расчетов раскритиковал криптовалюты 18:17, Крипто Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 18:15, Партнерский материал Мэрия Лондона разрешила запустить в воздух шар в виде «младенца Трампа» 18:12, Политика Синоптики пообещали москвичам краткосрочное возвращение тепла 18:12, Общество В Петербурге умерла директор Молодежного театра на Фонтанке 18:05, Общество Google выдал: почему стали доступны документы пользователей в поисковиках 18:03, Технологии и медиа США ответили Ирану на угрозы перекрыть поставки нефти в Персидском заливе 17:57, Политика Захарова нашла для Порошенко способ поднять флаг Украины в Севастополе 17:57, Политика Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 17:51, РБК и Schneider Electric Google объяснила выдачу поисковыми системами документов пользователей 17:49, Технологии и медиа
В Таиланде перевернулись два судна с туристами
Общество, 19:20
0
В Таиланде перевернулись два судна с туристами

Два экскурсионных судна перевернулись у берегов Пхукета. Всего на них были 136 человек, сообщает Phuket News со ссылкой на данные полиции.

В первом, перевернувшемся на юге Пхукета, находились 97 пассажиров. «Туристы плавают в море», — заявили в местной полиции.

Второй инцидент произошел на юго-востоке провинции, на борту находились 39 человек. Отмечается, что судно затонуло.

​На места происшествия прибыли команды экстренных служб, однако наступление темноты и плохие погодные условия, в частности сильный ветер и волны, затрудняют спасательные работы. Всем доступным машинам скорой помощи дали приказ стоять у пирса Чалонг. ​

The Bangkok Post сообщает, что военные моряки спасли около 90 человек. Более 40 остаются пропавшими без вести.

РБК направил запрос в консульство России в Таиланде.

Теги: Таиланд , туристы
Главное
Полиция назвала способ нового отравления под Солсбери Общество
Материалы по теме
Паром с 140 пассажирами затонул у берегов Индонезии Общество
180 человек пропали без вести после крушения парома в Индонезии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter