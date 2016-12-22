На Пхукете после кораблекрушения 53 человека пропали без вести

После кораблекрушения к югу от берегов таиландского острова Пхукет погиб один и пропали без вести 53 китайских туриста, заявили местные власти. Об этом сообщает Bangkok Post.

Инцидент случился во время возвращения прогулочной лодки с туристами с острова Кох Рача. В ней находилось около 90 пассажиров. Лодка была перевернута поднявшимися на море большими волнами. Один из пассажиров был найден мертвым в воде, на нем был спасательный жилет с надписью «Phoenix». Кроме пассажиров, сообщает в лодке было 12 гидов. Как рассказали изданию, спасатели нашли живыми 51 человека.

Всего за последние дни на море в провинции Пхукет произошли три инцидента с туристическими судами. О двух из них сообщалось ранее: в первом находились 97 человек, в другом — 39. Военным морякам удалось найти 90 человек, 40 оставались пропавшими без вести. Среди спасенных оказалась пара из России.