Число жертв кораблекрушения на Пхукете выросло в несколько раз
Общество, 10:15
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Число жертв кораблекрушения на Пхукете выросло в несколько раз
Число жертв кораблекрушения у южных берегов таиландского острова Пхукет увеличилось до 18 человек, 39 человек остаются пропавшими без вести, передает газета The Nation. Ранее сообщалось об одном погибшем и 53 пропавших без вести. Отмечается, что все пропавшие без вести пассажиры являются туристами из Китая.
Всего, по информации The Bangkok Post, на борту судна Phoenix, затонувшего из-за высоких волн, были 105 человек, в том числе 93 пассажира и 12 членов экипажа. Спасти удалось 48 человек.
Ранее, 5 июля, у берегов Пхукета перевернулись два судна: в первом находились 97 человек, в другом — 39. Морякам удалось спасти 90 пассажиров, включая пару из России, еще 40 остаются пропавшими без вести.