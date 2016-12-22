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Страны ЕС поддержали ограничение импорта стали
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Страны ЕС поддержали ограничение импорта стали
Экономика, 05 июл, 23:04
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Страны ЕС поддержали ограничение импорта стали

Страны Европейского союза поддержали временные меры по ограничению импорта стали, сказал представитель Еврокомиссии, сообщает Reuters. Комиссия предложила сочетание квот и пошлин для предотвращения резкого увеличения импорта стали на фоне пошлин США. 

«Это предназначено для предотвращения негативных последствий изменения торговых цепочек», — сказал представитель, отметив, что на внутреннем рынке ЕС сохранится конкуренция.

В Евросоюзе опасаются, что из-за повышения пошлин со стороны США резко увеличится объем поставок в Европу.

По данным источников агентства, осведомленных о предложенном механизме, будет введена квота, размер которой будет равен среднему объему импорта за последние годы. Поставки сверх этой квоты будут облагаться пошлиной в 25%.

В июне страны ЕС единогласно поддержали контрмеры против США. Речь шла о введении импортных пошлин на американскую продукцию на сумму €2,8 млрд ($3,3 млрд). В Еврокомиссии уточняли, что с 1 июля ряд товаров США будут облагаться дополнительными пошлинами в странах ЕС. Пошлины в размере 25% распространяются на продукты питания, виски, табачные изделия, одежду, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другую продукцию.

США ввели импортные 25-процентные пошлины на сталь с 1 июня. Эти меры коснулись Евросоюза, Мексики и Канады. Также были введены пошлины в размере 10% на алюминий.

Теги: Евросоюз , импортные пошлины
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