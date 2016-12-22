Медведев допустил передачу отраслевых вузов в ведение Минобрнауки

Высшие учебные заведения, в том числе отраслевые, могут быть переданы в ведение Минобрнауки в случае, если их учредителям «наплевать на судьбу» университетов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Дмитрия Медведева, за отраслевые вузы «часто ратуют отраслевые министры, а когда дело доходит до их финансирования, они разводят руками и говорят, что у них на университеты денег не остается, нужно другим заниматься». «Если это так, значит, тогда эти университеты должны быть в общей системе», — подчеркнул премьер-министр.

В начале июля стало известно, что представители 50 крупнейших вузов направили письмо президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть «устаревшую» систему государственной аккредитации университетов. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не видели этого письма. В Рособрнадзоре в ответ назвали существующую систему аккредитации «наиболее комплексной, чистой и прозрачной процедурой государственной регламентации образовательной деятельности».