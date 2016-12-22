Песков прокомментировал просьбу пересмотреть систему аккредитации вузов

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно, поступало ли главе государства обращение от ассоциации вузов с просьбой пересмотреть систему госаккредитации. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«В базе я такого не видел. Мы узнали из СМИ и также, если правильно сообщают СМИ, подавляющее большинство моментов, отраженных в этом обращении, уже учтено и внесено в законопроект, который сейчас, что называется, в пути», — сказал Песков. Он заверил, что власти запланировали внести исправления в эту систему.

Ранее стало известно, что 50 крупнейших вузов России обратились к Путину с просьбой пересмотреть «устаревшую» систему аккредитации вузов. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от имени Ассоциации ведущих университетов России и Ассоциации «Глобальные университеты». Документ подписали ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и президент РСПП, председатель Национального совета при президенте по профессиональным классификациям Александр Шохин.

«При отсутствии сформированной системы независимой оценки качества образования госаккредитация зачастую сводится только к проверке условий, необходимых для осуществления образовательной деятельности, повторяя процедуры лицензирования, носит исключительно документарный характер», — указывается в письме. В нем также говорится, что проводящие проверки эксперты не обладают надлежащей квалификацией и репутацией для оценки «потенциала вуза и качества образовательной программы».

В конце июня в ученом совете ВШЭ назвали «неадекватной» систему госаккредитации российских вузов. «Применение госаккредитации в ее традиционных формах все чаще ведет не к ликвидации программ наиболее низкого качества, а к тому, что проблемы возникают у инновационных вузов, работающих выше уровня государственных стандартов», — подчеркивали в совете. Заявление было сделано на фоне отзыва госаккредитации у Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), с которым сотрудничает НИУ ВШЭ.