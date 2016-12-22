В Рособрандзоре предложили «Шанинке» решить вопрос об аккредитации в суде

Московской высшей школе социальных и экономических наук (ВШСЭН), больше известной как «Шанинка», следует обратиться в суд, если в учебном заведении не согласны с отзывом госаккредитации. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.
По его словам, в «Шанинке» поздно подали документы и «не были готовы к аккредитации». «Аналогичные решения были и к государственным вузам, и негосударственным, избирательности нет. И если коллеги не согласны — пусть обращаются в суд, но никто ведь в суд не идет», — подчеркнул Кравцов.
«Нас упрекают в объеме бумажной документации, но все эти документы должны быть в вузе. Еще есть вопросы к экспертам, но экспертов нам дают сами вузы. Мы просим ректоров направлять своих экспертов», — отметил глава Рособрнадзора. При этом Кравцов отказался оценить качество образования в «Шанинке», так как «в системе высшего образования нет показателей эффективности работы вузов».
Ученый совет НИУ ВШЭ в конце июня назвал систему госаккредитации вузов в России «неадекватной». Заявление прозвучало на фоне отзыва госаккредитации у «Шанинки», при этом ВШЭ сотрудничает с этим вузом.
Представители 50 крупнейших вузов написали президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой пересмотреть «устаревшую» систему аккредитации вузов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели такого письма, в Рособрнадзоре назвали действующую систему аккредитации «наиболее комплексной, чистой и прозрачной процедурой государственной регламентации образовательной деятельности».