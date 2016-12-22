Рособрнадзор прокомментировал письмо Путину об аккредитации вузов

Государственная аккредитация вузов является наиболее комплексной, открытой и прозрачной процедурой государственной регламентации образовательной деятельности. Об этом говорится в заявлении Рособрнадзора, поступившем в РБК.

В ведомстве отметили, что сами образовательные организации принимают решение о необходимости госаккредитации. Ее целью является подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), которые устанавливают базовые принципы проектирования и реализации образовательных программ высшего образования, допуская широкую вариативность их содержания и условий реализации, формулируют «минимальные» результаты их освое​ния.

При этом пул экспертов, участвующих в госаккредитации, формируется из представителей образовательных и научных организаций.​ Однако в их числе нет представителей тех ведущих вузов, которые недовольны существующей системой аккредитации, например, Высшей школы экономики (ВШЭ).

«Ряд показателей, которыми предлагается «заменить» требования ФГОС, не имеют никакого отношения ни к содержанию образовательных программ, ни к качеству подготовки обучающихся, а также не содержат связи с реальным рынком труда, для отраслей которого образовательная организация готовит выпускников», — подчеркивается в сообщении Рособрнадзора.

При этом многое из предложенного уже применяется, отмечает служба.

В то же время Рособрнадзор выразил поддержку желанию вузовского сообщества совершенствовать модель государственной аккредитации. Однако при этом все подходы должны обеспечивать равенство всех вузов перед законодательством.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что 50 крупнейших вузов России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть «устаревшую» систему аккредитации вузов. Этот документ подписали ректор СПбГУ Николай Кропачев и президент РСПП, председатель Национального совета при президенте по профессиональным классификациям Александр Шохин. В пресс-службе НИУ ВШЭ подтвердили РБК, что под документом подписался также ректор университета Ярослав Кузьминов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, поступило ли письмо Путину.

В конце июня ученый совет ВШЭ назвал «неадекватной» действующую в России систему госаккредитации вузов.