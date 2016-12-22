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Ростуризм объяснил проблемы туроператоров завышенными ожиданиями
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Ростуризм объяснил проблемы туроператоров завышенными ожиданиями
Общество, 14:28
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Ростуризм объяснил проблемы туроператоров завышенными ожиданиями

Системного кризиса на российском туристическом рынке нет. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связаны с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений», — заявил Сафонов.

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Глава Ростуризма отметил, что на базе ассоциации «Турпомощь» созданы фонды, суммарный объем которых превышает 1 млрд руб. По мнению Сафонова, потребители туристических услуг обеспечены финансовыми гарантиями в достаточном объеме. В Ростуризме указали на то, что общий размер финансового обеспечения туроператора «Натали Турс» составляет 156,4 млн руб., компании DSBW Tours — 50,7 млн руб.

Сафонов также сообщил, что в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. По его мнению, уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг на сегодняшний день высокий.

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Ранее глава «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннулировании всех подтвержденных туров компании. По его словам, компания уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами и они «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания».

DSBW Tours признал свою финансовую несостоятельность 3 июля.

Теги: Ростуризм , «Натали Турс» , Туризм
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