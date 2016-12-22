Ростуризм объяснил проблемы туроператоров завышенными ожиданиями

Системного кризиса на российском туристическом рынке нет. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связаны с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений», — заявил Сафонов.

Глава Ростуризма отметил, что на базе ассоциации «Турпомощь» созданы фонды, суммарный объем которых превышает 1 млрд руб. По мнению Сафонова, потребители туристических услуг обеспечены финансовыми гарантиями в достаточном объеме. В Ростуризме указали на то, что общий размер финансового обеспечения туроператора «Натали Турс» составляет 156,4 млн руб., компании DSBW Tours — 50,7 млн руб.

Сафонов также сообщил, что в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. По его мнению, уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг на сегодняшний день высокий.

Ранее глава «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннулировании всех подтвержденных туров компании. По его словам, компания уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами и они «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания».

DSBW Tours признал свою финансовую несостоятельность 3 июля.