Туроператор DSBW-Tours объявил о приостановке деятельности

Клиенты компании застрахованы и смогут получить компенсацию, заявил собственник туроператора, работавшего на рынке с 1991 года

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Туроператор DSBW-Tours со вторника, 3 июля, приостанавливает свою деятельность из-за невозможности исполнить обязательства перед банком и клиентами, написал в Facebook собственник компании Карен Гончаров. В комментарии РБК он подтвердил эту информацию.

Гончаров подчеркнул, что клиенты туроператора застрахованы в двух компаниях — «Инвест-Страх» и «Орбита» (в каждом случае на 50 млн руб.), им будет выплачена компенсация. В СК «Орбита», выступающей финансовым гарантом DSBW, сообщили РБК, что не получали никаких официальных уведомлений от туроператора.

«Уход моей компании я воспринимаю как смерть близкого человека и хочу попросить прощения у всех нынешних и бывших сотрудников, у многолетних клиентов за то что произошло сегодня», — написал Гончаров (авторская пунктуация сохранена).

DSBW пока не обращался ни в Ростуризм, ни в ассоциацию «Турпомощь», рассказал РБК директор ассоциации Александр Осауленко. «Турпомощь» направила туроператору запрос с просьбой разъяснить ситуацию, но ответа пока не получила, добавил он. Сколько туристов может пострадать в результате прекращения деятельности DSBW, пока не ясно: в «Турпомощи» ждут данных туроператора. DSBW «давно сбавил обороты», но денег для выполнения обязательств перед туристами у компании хватит, уверен Осауленко. «Недавно туроператор перестраховал свою деятельность на 50 млн [руб.], плюс у него 700 тыс. [руб.] — фонд персональной ответственности, поэтому, по нашим экспертным оценкам, этого хватит для выполнения обязательств перед туристами», — сказал он.

Компания начала свою деятельность в 1991 году и предлагала путевки в страны Западной Европы и Скандинавии. DSBW в основном работает напрямую с гостиничными сетями и транспортными компаниями без посредничества со стороны зарубежных операторов, говорится на официальном сайте туроператора.

По данным из Федерального реестра туроператоров, в 2017 году DSBW обслужил в сфере выездного туризма 1134 клиента. Общая цена туристского продукта составила 53,992 млн руб. Таким образом, средняя стоимость одного турпакета составила около 47,6 тыс. руб.

В конце июня другой туроператор, «Натали Турс», объявил о прекращении чартерных рейсов из-за низких финансовых показателей таких программ, а петербургская компания «Матрешка-Тур» 23 июня заявила, что не может продолжать операционную деятельность.