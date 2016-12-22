Канули в лето: почему с рынка уходят старейшие туроператоры

Два туроператора из числа старейших — DSBW Tours и «Натали Турс» — признали свои финансовые проблемы. Этим летом туристический бизнес штормит из-за весенних скачков валютных курсов, дорожающего авиакеросина и высоких цен на отели

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«Честно боролись»

Один из старожилов российского туристического рынка — оператор DSBW Tours — во вторник, 3 июля, признал свою финансовую несостоятельность. «В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком. Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса», — написал на своей странице в Facebook основатель и владелец компании Карен Гончаров. Он подтвердил РБК факт приостановки деятельности туроператора, не уточнив количество пострадавших клиентов. По данным Российского союза туриндустрии, это около 1,2 тыс. человек.

На туристическом рынке DSBW Tours работала с 1991 года. Компания изначально специализировалась на автобусных турах в Европу, затем стала предлагать и программы с авиаперевозкой. В этом сезоне, как указано на сайте DSBW Tours, туроператор отправлял туристов на рейсах «Уральских авиалиний», «Аэрофлота», Alitalia и Iberia в Римини, Барселону, Рим, Мадрид и Валенсию.

В последние годы некогда известный туроператор резко сократил масштабы работы. Юрлицо туроператора — ООО «Туроператор ДСБВ-Турс» — отправило в 2017 году за границу только 1,1 тыс. клиентов, указано в Едином федеральном реестре туроператоров, который ведет Ростуризм. Эти данные заявляет сама компания, у Ростуризма нет возможности проверять эти цифры.

Финансовым гарантом туроператора на 50 млн руб. выступает страховая компания «Орбита». Ее сотрудник уточнил РБК, что никаких официальных уведомлений о приостановке деятельности от туроператора не поступало. В соответствии с законом «Об основах туристской деятельности в РФ» ООО «Туроператор ДСБВ-Турс» перечислило в фонд персональной ответственности почти 675 тыс. руб., эти средства также могут быть использованы для расчета с пострадавшими туристами. Если возникнет потребность в эвакуации домой уже находящихся за границей клиентов туроператора, то для этого будут использованы средства резервного фонда, в который делает отчисления каждый оператор выездного туризма. У DSBW Tours эта сумма составила 100 тыс. руб.

Проблемы «из-за финансовых разногласий»

DSBW Tours объявила о своей несостоятельности на фоне ставших публичными финансовых проблем другого старейшего туроператора — работавшей на рынке с 1992 года «Натали Турс». На прошлой неделе ее руководство объявило о прекращении всех чартерных программ, которые, по оценке президента «Натали Турс» Владимира Воробьева, составляют не более 30% всей перевозки. Сначала Воробьев объяснял отказ от чартеров их низкими финансовыми показателями, затем на своей странице в Facebook признал, что это была вынужденная мера, после того как в пятницу, 29 июня, из-за «финансовых разногласий» принимающая компания в Испании — World2Meet — прекратила сотрудничество с «Натали Турс». В World2Meet и ее головной структуре Iberostar Group не ответили на запрос РБК.

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У «Натали Турс» есть долги перед зарубежными партнерами, подтвердили РБК управляющие директора турецкой Peninsula Tours Фархет Чечек и дубайской Alpha Tours Аднан Ариди. Размер задолженности они не уточнили. Ариди лишь добавил, что Alpha Tours не намерена прекращать сотрудничество с «Натали Турс»: «Мы работаем на протяжении долгого времени, и я не могу распрощаться с ними из-за ситуации, которая произошла».

Из-за «невнимательности к рискам» пострадали более тысячи клиентов «Натали Турс», признал Александр Осауленко, исполнительный директор ассоциации «Турпомощь», созданной специально для помощи клиентам разорившихся туроператоров и объединяющей все фирмы, отправляющие туристов за границу. При этом в «Турпомощи» напоминают, что «Натали Турс» продолжает свою деятельность, и поэтому за компенсациями ее клиенты должны обращаться в саму компанию. В среду, 4 июля, туроператор должен провести встречу со своими агентами, чтобы обсудить механизм компенсации, сообщил РБК Воробьев.

Как и DSBW Tours, в последние годы «Натали Турс» утратила звание крупного туроператора. Если по итогам 2013 года компания заявляла о 950 тыс. клиентов, то по итогам 2017-го три юрлица «Натали Турс», как следует из реестра Ростуризма, отправили за границу не более 22,6 тыс. туристов.

Сложный сезон

Этим летом о финансовых проблемах заявляют небольшие, хотя и некогда известные компании. В этом заключается принципиальное отличие нынешней ситуации от летнего сезона 2014 года, когда разорились сразу несколько крупных туроператоров («Нева», «Лабиринт», «Южный крест» и др.), в результате чего пострадали, по оценкам чиновников, около 75 тыс. человек.

Но этот сезон оказался сложным не только для DSBW Tours и «Натали Турс», признаются опрошенные РБК туроператоры. После того как США расширили санкции против российских граждан и компаний и рубль в апреле резко подешевел, у всех туроператоров продажи просели примерно на 40%, утверждает владелец одной из турфирм. В апреле 2018 года средний курс евро вырос на 6% по сравнению с мартом и на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 74,6 руб. Максимальная цена за евро в апреле составляла 79,28 руб.

Негативно влияет на продажи и дорожающее вслед за нефтью авиационное топливо, признает президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. В соответствии с договорами авиакомпании вправе требовать доплаты с заказчиков чартерных программ из-за подорожавшего топлива, объясняет заместитель гендиректора НТК «Интурист» Сергей Толчин. Авиационный керосин в аэропортах Москвы в июне поднялся в цене по сравнению с маем в среднем почти на 3%, свидетельствуют данные Росавиации. В Домодедово рост составил 4%, во Внуково — 4,7–4,8%, в Шереметьево — 0–4,6%. Это серьезно осложнило жизнь туроператорам, уже продавшим турпакеты, в которые были заложены билеты по старой цене, резюмирует Шпилько.

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Еще одним негативным фактором для туроператоров в этом сезоне стали высокие по сравнению с прошлым летом расценки отельеров. Если на самом популярном у россиян турецком направлении местным владельцам гостиниц год назад важно было восстановить турпоток (с декабря 2015-го по июль 2016-го в России действовал запрет на продажу туров в Турцию) и они не скупились на спецпредложения, то в этом сезоне таких распродаж уже нет, приводит пример руководитель туроператора.

Сезон сложный, подтверждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, после прекрасно прошедших в январе—марте акций раннего бронирования с апреля глубина продаж практически у всех туроператоров небольшая: продаются прежде всего бюджетные туры и, как правило, в самый последний момент. В преддверии сезона туроператоры явно рассчитывали на лучшие продажи, констатирует Ломидзе.