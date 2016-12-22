Глава «Натали Турс» связал проблемы туроператора с успехом сборной России

Президент компании Владимир Воробьев считает снижение выездного туризма из России из-за чемпионата мира по футболу и успехов национальной сборной одной из причин сложностей, с которыми столкнулся туроператор

Владимир Воробьев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Одной из возникших в «Натали Турс» проблем глава компании Владимир Воробьев назвал успехи российской сборной на чемпионате мира по футболу, который проходит в городах России. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

«Мы стали замечать падение продаж начиная с середины апреля, в первую очередь это коснулось европейских направлений — там, где у нас и стали возникать проблемы. Проблемы с продажами и с ликвидностью в компании обострились после начала чемпионата мира по футболу, когда успехи российской сборной стали приводить к тому, что большее количество россиян предпочитало оставаться в России, и по нашей оценке и по оценке наших коллег, дополнительное падение продаж составило более 40%», — пояснил Воробьев.

«​Мы пытались эту ситуацию как-то выправлять — к сожалению, это приводило к еще большим убыткам, к созданию финансовых проблем. В прошлую пятницу у нас возникли проблемы с нашим испанским партнером, так как Испания — достаточно ключевое направление «Натали Турс» в летнем сезоне, это вызвало панику среди других наших партнеров», — продолжил глава туркомпании.

На вопрос, можно ли было заранее предусмотреть такое развитие ситуации, поскольку Россия довольно давно получила право на проведение чемпионата, Воробьев ответил, что компания предвидела падения продаж и заранее сократила чартерную программу примерно в два раза. «Но, к сожалению, даже те объемы незначительные, что мы оставили, не удавалось продавать с прибылью», — отметил он.

Еще одной причиной Воробьев назвал курс рубля. ​«Вы знаете, рубль стабильно дешевый, и это, конечно, не благоприятствует выездному потоку из России», — уточнил он.

Тем не менее глава «Натали Турс» отверг предположение о том, что проблемы в его компании станут толчком к проблемам в отрасли в целом. По словам Воробьева, «Натали Турс» — частный случай, поскольку специализируется на отдыхе в Европе. «По моему пониманию, достаточно неплохо продолжает продаваться направление Турция и туроператоры массового направления, специализирующиеся на этом направлении, не должны испытывать дефицита ликвидности. Кроме того, уже открываются продажи зимних направлений, так что я склонен не драматизировать», — резюмировал он и добавил, что компания продолжит работу и переговоры с партнерами.

Ранее 4 июля Воробьев объявил об аннулировании всех подтвержденных туров компании. По его словам, из-за негативной информации компания уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами и они «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания».

До этого, 29 июня, компания объявила о прекращении со следующего дня своих чартерных рейсов в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. «Натали Турс» объяснила свое решение низкими финансовыми показателями этих программ. Кроме того, поступала информация о сложностях с размещением в гостиницах клиентов компании из-за финансовых разногласий с контрагентами.

«Натали Турс» не единственный туроператор, заявивший о проблемах в последние дни. 3 июля свою финансовую несостоятельность признала DSBW Tours. По данным Российского союза туриндустрии, число пострадавших клиентов этой компании может превышать 1 тыс. человек.