Кумин от КПРФ сдал подписи для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, представляющий партию КПРФ, подал в Мосгоризбирком необходимые для участия в выборах мэра Москвы документы, сообщает «РИА Новости».
Кумин заявил, что ему удалось собрать 114 подписей муниципальных депутатов. Таким образом кандидат от КПРФ преодолел муниципальный фильтр, для прохождения которого нужно получить 110 подписей.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Необходимые документы для участия в них сдали действующий градоначальник Сергей Собянин, кандидат от «Справедливой России» и глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.
Всего о намерении участвовать в выборах заявили 33 человека. Не смогли пройти муниципальный фильтр председатель Партии перемен Дмитрий Гудков и журналист Антон Красовский. Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин снял свою кандидатуру, также не набрав достаточного количества подписей.
«Яблоко» отказалось от участия в выборах после конфликта федерального бюро партии с ее московским отделением, предложившим выдвинуть своего председателя Сергея Митрохина.
Также о своем участии в выборах заявляли бизнесмен Герман Стерлигов, рок-музыкант Сергей Троицкий и другие.
Для регистрации кандидатом необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов из трех четвертей районов Москвы, самовыдвиженцам необходимо предоставить 36 081 подпись избирателей.