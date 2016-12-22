Дегтярев и Свиридов сдали документы на регистрацию в мэры Москвы

Кандидат от «Справедливой России», глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов и кандидат от ЛДПР, депутат Михаил Дегтярев, сдали в Мосгоризбирком документы и подписи муниципальных депутатов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Свиридова, он с 6 июня собрал 112 подписей в 112 муниципальных образованиях. «Если смотреть по партийной иерархии, у меня 53 подписи от независимых, оппозиционных муниципальных депутатов и 59 от представителей «Единой России», — заявил Свиридов.
«Мы собрали 120 подписей депутатов из 120 муниципальных округов Москвы, депутатов от всех партий и самовыдвиженцев», — отметил Дегтярев.
Накануне 115 подписей от муниципальных депутатов сдал в Мосгоризбирком действующий градоначальник Сергей Собянин, который будет участвовать в выборах мэра Москвы как самовыдвиженец. По словам главы штаба Собянина Константина Ремчукова, волонтеры собрали более 50 тыс. подписей от избирателей при необходимых 36 081.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. По данным Мосгоризбиркома, желание выдвинуть свою кандидатуру на выборах изъявили 32 человека.
О намерении принять участие в выборах, помимо Собянина, Свиридова и Дегтярева, заявляли экс-депутат Госдумы и председатель Партии перемен Дмитрий Гудков и журналист Антон Красовский, которые однако не смогли пройти муниципальный фильтр. Также оппозиционер и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин снял свою кандидатуру, сославшись на фильтр. Московское отделение «Яблока» собиралось выдвинуть Сергея Митрохина, но федеральное бюро заявило, что это противоречит уставу партии, и «Яблоко» отказалось участвовать в выборах.
Кроме того, о планах пойти на выборы мэра заявили бывший думский депутат Вадим Кумин (от КПРФ), рок-музыкант Сергей Троицкий и бизнесмен Герман Стерлигов и другие.
Чтобы зарегистрироваться кандидатом в мэры, необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов из трех четвертей московских районов. Самовыдвиженцам нужно также предоставить 36 081 подпись избирателей.