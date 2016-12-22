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Сергей Собянин подал документы на регистрацию кандидатом в мэры
Политика, 15:48
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Сергей Собянин подал документы на регистрацию кандидатом в мэры

Московский мэр Сергей Собянин подал в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидатом на пост градоначальника, а также подписи избирателей и муниципальных депутатов, сообщил ТАСС.

После подачи документов Собянин в разговоре с волонтерами своего избирательного штаба отметил, что сбор подписей — «это очень и очень непросто».

Глава штаба Константин Ремчуков отметил, что волонтеры собрали больше подписей, чем требуется — более 50 тыс. при необходимых 36 081. «С учетом возможного брака [мы сдали] 39 682 [подписи]», — уточнил Ремчуков. Согласно регламенту, максимальное число подписей избирателей, которое принимает Мосгоризбирком, — 39 689.

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Также мэр сдал ​в Мосгоризбирком 115 подписей муниципальных депутатов (это максимально возможное число, которое могут предоставить в комиссию претенденты) и представил список городских кандидатов на выдвижение в члены Совета Федерации. В этом списке, как выяснил РБК, фигурирует бывший помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. Также среди кандидатов Собянин указал действующего сенатора Владимира Долгих и члена центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаила Киселева.

В ближайшие 10 дней Мосгоризбирком должен проверить подлинность 20% представленных подписей избирателей, а также все подписи муниципальных депутатов и остальные документы.

​Документы, необходимые для выдвижения кандидатом, Собянин подал в избирком 8 июня.

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Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Сейчас о своем желании принять участие в выборах заявили около 30 человек, в том числе экс-депутат Госдумы и председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (от ЛДПР), экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), среди самовыдвиженцев, помимо Собянина, журналист Антон Красовский и рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий.

Теги: выборы мэра , Москва , Сергей Собянин
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