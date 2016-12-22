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В Госдуме назвали темы встречи Володина с парламентариями США
Политика, 15:31
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В Госдуме назвали темы встречи Володина с парламентариями США

Парламентарии из США обсудили с председателем Госдумы Вячеславом Володиным ситуацию в Сирии, на Украине и «российское вмешательство» в президентские выборы в США. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает «Интерфакс».

«Обсуждались Сирия, Украина и вмешательство России в выборы президента США, о котором в свое время часто писали некоторые американские СМИ», — заявил Аксаков, присутствовавший на встрече.

По его словам, Володин назвал абсурдными заявления о том, что Москва повлияла на выборы президента США в 2016 году. Аксаков добавил, что председатель Госдумы заявил, что такие вопросы «недостойны и унижают тех, кто их делает». Володин также указал на отсутствие фактов, которые подтверждают вмешательство России.

Кроме того, конгрессмены пригласили депутатов Госдумы посетить США с ответным визитом. Как рассказал Аксаков, российские парламентарии приняли это приглашение, уточняет «РИА Новости».

Делегация из США приехала в Россию 30 июня, до 5 июля американские парламентарии должны провести встречи с членами Госдумы, Совфеда и Министерства иностранных дел. Кроме того, конгрессмены заявили, что, возможно, у них будет «шанс встретиться с президентом [Владимиром] Путиным».

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Переговоры с Володиным они провели в закрытом режиме. Как сообщал присутствовавший на встрече корреспондент РБК, в ходе встречи председатель Госдумы отметил, что отношения между парламентами двух стран сейчас «равны нулю». Председатель комитета конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби выразил надежду на улучшение двусторонних отношений, отметив, что Москва и Вашингтон могут быть конкурентами, «но не противниками».

Теги: Госдума , Конгресс США , встреча
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