Володин назвал отношения между парламентами России и США «равными нулю»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отношения между парламентами России и США «равны нулю». Об этом он сказал на закрытой для СМИ встрече с американскими конгрессменами в Госдуме, сообщает корреспондент РБК.

На встрече с российской стороны помимо Володина присутствовали зампредседателя Госдумы Александр Жуков, председатель международного комитета Леонид Слуцкий и глава бюджетного комитета Андрей Макаров. С американской стороны — председатель комитета конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби, член палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер, сенаторы Джон Кеннеди (от штата Луизиана), Джон Хувэн (Северная Дакота), Джон Тун (Южная Дакота), Джерри Моран (Канзас) и Стив Дэйнес (Монтана), а также посол США в России Джон Хантсман.

Володин приветствовал американцев, добавив, что это первая делегация конгресса США «за многие годы». Спикер Госдумы подчеркнул роль Хантсмана, который выступил с инициативой о межпарламентском диалоге, и заявил, что Москва готова к диалогу.

В свою очередь, глава американской делегации поблагодарил за экскурсию по Госдуме, добавив, что отношения двух парламентов «очень напряженные», и выразив надежду, что они будут улучшаться. «Мы можем быть конкурентами, как команды в спорте или компании на рынке, но не противниками. Я нахожусь здесь не чтобы обвинять Россию, а чтобы найти возможности для диалога», — заявил Шелби. Он выразил надежду, что отношения Москвы и Вашингтона улучшатся после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

Конгрессмены 3 июля также встретились с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе по Крыму, а также предстоящий саммит Путина и Трампа.