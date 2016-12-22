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Зачем американские конгрессмены приехали в Россию
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Зачем американские конгрессмены приехали в Россию
Политика, 21:04
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Зачем американские конгрессмены приехали в Россию
Перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Россию впервые за два года приехали американские конгрессмены. Визит вряд ли принесет практические результаты, но может смягчить отношение к России в окружении Трампа
Фото: Larry Downing / Reuters

С кем встречаются

В понедельник, 2 июля, начались официальные встречи членов обеих палат американского конгресса (палата представителей и сенат), приехавших в Россию впервые с 2016 года. Инициатива организовать визит исходила от посла США в России Джона Хантсмана, сообщала ранее газета The Washington Post. Поездка делегации стартовала в Санкт-Петербурге со встречи с губернатором Георгием Полтавченко.

Во вторник, 3 июля, конгрессменов в Госдуме примет ее председатель Вячеслав Володин. В тот же день пройдет встреча в Совете Федерации. С российской стороны во встрече в верхней палате российского парламента примут участие около десяти сенаторов, рассказал собеседник РБК в Совете Федерации, в том числе председатель комитета по международным делам Константин Косачев, член того же комитета Андрей Климов, Алексей Пушков из комитета по конституционному законодательству. Официального приглашения приехать с визитом не было, но американцы обратились с просьбой о встрече и поэтому она состоится, сказал РБК Климов.

В тот же день с американской делегацией встретится министр иностранных дел Сергей Лавров. 4 июля, День независимости США, конгрессмены отпразднуют в посольстве США в Москве, на 5 июля назначен их отъезд.

Руководитель группы конгрессменов Ричард Шелби, находясь в Санкт-Петербурге, выразил надежду, что они будут приняты и президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник сказал, что такой встречи в графике Путина нет, но в Кремле приветствуют визит американской делегации.

Посол Хантсман почти сразу после начала своей работы в России (осенью прошлого года) пытался организовать приезд американских конгрессменов. Однако после того как российские власти отказали в визе сенатору, члену Демократической партии Джин Шахин, все остальные участники планировавшегося визита отказались от него. Сенатор Шахин попала в российский черный список, составленный в ответ на американские санкции, поясняли в посольстве России в Вашингтоне.

Что это за люди

В составе американской делегации шестеро сенаторов и член палаты представителей. Все участники принадлежат к Республиканской партии, являясь однопартийцами президента США Дональда Трампа. Они практически не занимаются вопросами внешней политики и темой взаимоотношений США с Россией. Все они работают в конгрессе не первый срок.

Сенатор из Алабамы Ричард Шелби занимает пост с 1986 года, последний раз он был переизбран в 2016 году. В нынешнем составе верхней палаты Шелби возглавляет один из самых влиятельных и многочисленных комитетов — по ассигнованиям (согласовывает все бюджетные расходы). ​«У нас есть разногласия с Россией, но она игрок на мировой арене», — объяснял он причину визита в Россию (цитата по Washington Examiner). Также в комитете по ассигнованиям состоит сенатор из Луизианы Джон Нили Кеннеди (не имеет отношения к семье президента Джона Кеннеди) и еще двое членов делегации — сенатор от штата Северная Дакота Джон Хувэн и сенатор от Монтаны Стив Дейнс.

Входящий в состав делегации сенатор от штата Южная Дакота Джон Тун — третий человек партии в сенате согласно официальной иерархии, он председатель республиканской фракции. Среди его обязанностей информирование журналистов и общественности о позициях партии по различным вопросам. Тун состоит в комитетах по сельскому хозяйству, финансам и транспорту. По партийной влиятельности Тун уступает лидеру республиканского большинства в сенате Митчу Маконнелу и партийному организатору большинства Джону Корнину.

Еще один сенатор, который приехал в Россию, — Джерри Моран из Канзаса — входит в состав комитета по транспорту.

Единственный член палаты представителей в составе делегации, 75-летняя Кей Грейнджер из Техаса, в 2016 году в 11-й раз была избрана конгрессменом. Ее признавали одним из самых влиятельных членов палаты. В биографии Грейнджер указано, что она активно занимается вопросами международной безопасности, в частности принимала участие в изучении обстоятельств нападения на американское консульство в ливийском Бенгази в 2012 году, в ходе которого был убит посол.

Слева направо: Джерри Моран, Энтони Годфри, Джон Тун и Ричард Шелби ​во время встречи с Георгием Полтавченко

Что приехали обсудить

«Цель — поговорить лицом к лицу с высшим политическим руководством и снизить напряженность», — говорил о задачах поездки в разговоре с Washington Examiner Шелби. Некоторые участники американской делегации намерены обсудить российское вмешательство в выборы президента США 2016 года, хотя и высказываются по этому вопросу довольно сдержанно. «Большинство стран вмешались бы и постарались сыграть роль в наших внутренних делах, и некоторые это сделали», — говорил Шелби. В американской практике тоже было такое, признал он.

О желании установить взаимопонимание с российской стороной говорил и сенатор Джон Кеннеди в заявлении в среду. «Мне также интересно узнать больше о российской экономике. Были сообщения, что российский народ голодает, потому что правительство тратит все средства на оружие в Сирии, другие сообщения это опровергают. Я бы хотел узнать, что к чему», — говорил Кеннеди.

По словам сенатора Морана, он попытается использовать поездку в Россию, чтобы заявить своим собеседникам, что вмешательство в выборы недопустимо. ​«Все, что я знаю из расследований, указывает на то, что Россия вмешалась в выборы в США. Я также считаю, что они вмешивались в выборы во Франции и в Германии», — заявил Моран перед своей поездкой.

Дэйнс и Хувэн подробно отношения США с Россией не комментировали, но в марте они подписали письмо в адрес администрации президента Трампа (всего его подписали 39 сенаторов от обеих партий). Правительство страны они призвали не допустить строительства газопровода «Северный поток-2». Этот проект еще больше утвердит роль России как энергетической монополии в Европе, говорится в их обращении. Конгрессмены призвали администрацию использовать все инструменты, в том числе санкции, чтобы сорвать проект.

«На встрече обсудим состояние межпарламентских связей, отношения России и США в преддверии саммита президентов двух стран, борьбу с терроризмом и взаимодействие на Ближнем Востоке», — сказал российский сенатор Косачев «Интерфаксу» 2 июля. Андрей Климов в разговоре с РБК отметил, что выбор тем для общения с американскими сенаторами будет зависеть от предпочтений последних.

Чего ждать от визита

«У нас нет иллюзий, что у нас вдруг наступит дружба, но есть небольшая надежда на сотрудничество в некоторых аспектах», — говорил накануне поездки Шелби (цитата по Washington Examiner). Климов не ждет, что встреча будет результативна. Члены американской делегации «занимают специфические позиции», к тому же делегация не уполномочена говорить от имени палат американского конгресса ни сенатом, ни палатой представителей, объясняет свой скептический настрой российский сенатор.

«Подобные визиты — некогда нормальная практика — были на два года прерваны ввиду политической конъюнктуры. Их возобновление обращает на себя внимание как минимум по двум причинам: исключительно «республиканским» составом участников и временем — визит проходит незадолго до назначенного на 16 июля саммита президентов Путина и Трампа», — говорит эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. По мнению эксперта, визит сенаторов рассчитан на внутреннюю американскую аудиторию: укрепить внутри Республиканской партии линию на необходимость диалога с Россией и создать впечатление, что поиск конструктивного взаимодействия с Москвой — не просто прихоть Трампа, а инициатива, которую поддерживает часть американской политической элиты.

Авторы: Полина Химшиашвили, Анжелика Басисини, Евгения Кузнецова.
Теги: сенаторы , Дональд Трамп , Джон Хантсман , Госдума , Совет Федерации
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