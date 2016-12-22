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В делегации конгресса США рассказали о желании встретиться с Путиным
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В делегации конгресса США рассказали о желании встретиться с Путиным
Политика, 12:02
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В делегации конгресса США рассказали о желании встретиться с Путиным

Прибывшие 30 июня в Россию американские конгрессмены хотели бы провести встречу с президентом Владимиром Путиным в Москве. Об этом заявил глава делегации парламентариев, председатель комитета конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, сообщает ТАСС.

«Мы сегодня отправляемся в Москву. Мы надеемся провести ряд встреч на высоком уровне, возможно, у нас будет шанс встретиться с президентом Путиным», — сказал Шелби. По его словам, это самая большая делегация из конгресса за последние несколько лет. В состав делегации, помимо Шелби, входят сенаторы Джон Кеннеди (от штата Луизиана), Джон Хувэн (от штата Северная Дакота), Джон Тун (от штата Южная Дакота), Джерри Моран (от штата Канзас), Стив Дэйнес (от штата Монтана) и член палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

В Москве американцы пробудут до 5 июля, где встретятся с представителями Совета Федерации, Госдумы и МИД России. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, приезд делегации «даст импульс восстановлению полноформатных межпарламентских обменов между нашими странами». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал приезд американских конгрессменов в Россию «важным сигналом» для двух стран.

Теги: Владимир Путин , американский конгрессмен , Москва , конгресс США
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