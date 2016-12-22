Парламентарии США попросили закрыть для СМИ их встречу с Володиным

Прибывшие в Россию 30 июня американские конгрессмены попросили провести встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в закрытом для прессы режиме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат Госдумы.

Позднее Володин заявил, что российская сторона пошла на встречу делегации конгресса США и проведет встречу без представителей СМИ, «учитывая, что сама постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора». Спикер Госдумы пообещал, что после встречи журналистам предоставят информацию о содержании беседы.

Ранее конгрессмены заявили, что хотели бы провести встречу с президентом Владимиром Путиным. В состав делегации вошли председатель комитета конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби, член палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер, сенаторы Джон Кеннеди (от штата Луизиана), Джон Хувэн (от штата Северная Дакота), Джон Тун (от штата Южная Дакота), Джерри Моран (от штата Канзас) и Стив Дэйнес (от штата Монтана). Делегаты пробудут в Москве до 5 июля, у них также запланированы встречи с представителями МИДа и Совета Федерации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла приезд конгрессменов из США «импульсом к восстановлению полноформатных межпарламентских обменов между нашими странами». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал визит делегации «важным сигналом» для России и США.