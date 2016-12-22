Структура «Росгосстраха» подала иск к «РГС Жизнь» на 481 млн руб.

Входящая в группу «Росгосстрах» «Капитал Перестрахование» подала иск к страховой компании «РГС Жизнь» на 481 млн руб. Об этом свидетельствуют данные из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск зарегистрирован 2 июля, но пока не принят к производству, третьей стороной по спору указан Банк России. Другие подробности дела в картотеке не приводятся.

В конце июня компания «РГС Недвижимость», ранее управлявшая недвижимостью «Росгосстраха», подала иск к «РГС Жизнь» на 1,9 млрд руб. в Арбитражный суд Санкт-Петербурга.

В пресс-службе «РГС Жизнь» сообщали РБК, что иск подан на объект недвижимости, купленный компанией в первой половине 2016 года «с инвестиционными целями на рыночных условиях». «Подача данного иска — формальная процедура по оспариванию сделок компании-банкрота, которую реализует конкурсный управляющий, назначенный в «РГС Недвижимость», — отметили в пресс-службе. В начале июня «Росгосстрах» подал иск к «РГС Жизнь» на 116 млрд руб. за использование товарного знака.

«РГС Жизнь» была создана в 2005 году владельцем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым и партнерами. В 2016 году он продал компанию, ее владельцем после сделки значился партнер Хачатурова Алхас Сангулия. В апреле 2018 года стало известно, что бенефициаром «РГС Жизнь» является предприниматель Евгений Гинер.

Банк «ФК Открытие» поглотил «Росгосстрах» в 2017 году. В августе того же года началась санация кредитной организации. В ноябре 2017 года «РГС Недвижимость» признал себя банкротом, в январе Арбитражный суд одобрил ликвидацию компании по упрощенной схеме, в отношении «РГС Недвижимость» было введено конкурсное производство.