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«ФК Открытие» запланировал первую прибыль после санации
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«ФК Открытие» запланировал первую прибыль после санации
Санация «по списку», 21 фев, 16:57
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«ФК Открытие» запланировал первую прибыль после санации
Санируемый банк «ФК Открытие» планирует получить прибыль по итогам работы в 2018 году. В планах — снижение объема проблемных активов, активизация профильных направлений бизнеса, а также перегруппировка структур внутри группы
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Наблюдательный совет банка «ФК Открытие» утвердил во вторник, 20 февраля, бизнес-план банка на 2018 год, сообщил РБК источник, знакомый с результатами заседания совета, и подтвердил финансист, близкий к банку. «Бизнес-план предполагает выход на прибыль уже к концу 2018 года, — рассказал источник РБК. — Плановый объем прибыли незначителен, важен сам факт положительного результата». «В планах банка — выйти в небольшой плюс в этом году, меньше миллиарда рублей», — добавил еще один собеседник РБК, знакомый с итогами заседания набсовета.

По словам одного из источников, прибыль планируется получить за счет снижения размера проблемной задолженности и роста основных направлений бизнеса. Решению ситуации с проблемными активами поможет их перенос на баланс специально созданной для этого структуры. В планах банка на 2018 год и решение судьбы РГС Банка. Рассматривается возможность его слияния с «Открытием» и Бинбанком, уточнил источник РБК.

Убыток банка «ФК Открытие» по итогам 2017 года составил порядка 221 млрд руб. по РСБУ. Бинбанк в указанный период получил прибыль в размере 31 млрд руб.

В банке «ФК Открытие» отказались от комментариев, сославшись на то, что протокол наблюдательного совета еще не подписан.

РБК ожидает комментариев ЦБ.

Предыстория «Открытия»

ЦБ объявил о начале оздоровления «ФК Открытие» 29 августа 2017 года. Его санация проходит по новой схеме — с участием ЦБ в качестве инвестора с использованием средств находящегося под управлением ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Причинами ухудшения финансового положения банка ЦБ называл рискованную бизнес-модель, кредитование бизнеса собственников, неудачную санацию банка «Траст», а также приобретение СК «Росгосстрах» и ряда связанных с ним активов. На поддержание ликвидности банка ЦБ направлял рекордный 1 трлн руб.

Уставный капитал банка «ФК Открытие» в ноябре 2017 года был уменьшен до 1 руб., а в начале декабря регулятор выкупил 99,9% акций «ФК Открытие» в рамках допэмиссии на 456,2 млрд руб. На 1 января капитал «ФК Открытие» составлял 129,5 млрд руб. С 2018 года председателем правления «ФК Открытие» стал возглавлявший до этого ВТБ24 Михаил Задорнов.

В 2018 году «ФК Открытие» будет объединен с Бинбанком, санация которого началась 21 октября, сообщила в начале февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Объединение займет 9–12 месяцев, «ФК Открытие» получит сеть Бинбанка и его работающие активы. По итогам объединения бренд Бинбанка перестанет существовать, уточняли в «ФК Открытие».

Бизнес-планы

Утвержденный набсоветом бизнес-план касается работы только в 2018 году, в ближайшее время банк планирует разработать и представить набсовету стратегию развития банка и группы «Открытие», говорит один из источников РБК.

Ранее ЦБ и руководство «ФК Открытие» уже раскрывали некоторые планы по оптимизации работы разнопрофильных компаний внутри группы. В периметр санации «ФК Открытие» вошли СК «Росгосстрах» и РГС Банк, банк «Траст», три НПФ (РГС, НПФ электроэнергетики, НПФ «Лукойл-Гарант»), «Открытие Брокер», сервисы «Точка» и «Рокетбанк».

Согласно презентации для VIP-клиентов банка (есть в распоряжении РБК), в 2018 году «ФК Открытие» в числе основных задач видит интеграцию Бинбанка, объединение пенсионных фондов группы, докапитализацию банка «Траст».

Объединение НПФ уже начато: 30 января «Лукойл-Гарант» сообщил о подаче в ФАС ходатайства об объединении на его базе остальных входящих в группу НПФ. Совокупные активы фонда превысят 590 млрд руб., количество клиентов-физлиц составит порядка 8 млн человек. Таким образом, этот фонд может обогнать НПФ Сбербанка, который на 30 сентября 2017 года управлял 429,5 млрд руб. пенсионных накоплений от 6,8 млн человек.

Банковская рокировка

С учетом санируемых банков «Траст» и Рост Банк, а также РГС Банка в группу вместе с Бинбанком сейчас входит пять банков.

О планах поглощения банком «ФК Открытие» РГС Банка ранее не сообщалось, эксперты считают это решение логичным. «Таким образом, группа, вероятно, будет состоять из двух банков — «хорошего», созданного на базе «ФК Открытие», и «плохого», куда будут переданы неработающие и непрофильные активы, — предполагает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. — Так легче будет оценивать эффективность работы «хорошего» банка, что в итоге может позитивно повлиять на перспективу его планируемой продажи».

Объединение «хороших» банков на одной лицензии позволит «Открытию» существенно оптимизировать расходы, считает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. «Даже объединение «ФК Открытие» и Бинбанка позволит сократить их совокупные расходы на персонал, управленческие и организационные расходы на 20–25%», — говорит Волков. Он отмечает, что организационные, управленческие расходы и затраты на персонал «ФК Открытие» по итогам 2017 года составляли 41 млрд руб., Бинбанка — 2 млрд руб.

Символическая прибыль

Утвержденные «ФК Открытие» планы по прибыли носят скорее символический характер, согласны эксперты. «Учитывая размер активов группы «Открытие» более 2 трлн руб. и капитал банка в районе 220 млрд руб., прибыль менее 1 млрд руб. — это работа «в ноль», однако, учитывая количество проблем и задач, стоящих перед группой, это позитивный результат, — считает аналитик S&P Дмитрий Назаров. — Ключевые вопросы в плане получения прибыли, на которых банку придется сосредоточиться, — маржа и резервы». У банка остается достаточно значительный долг перед ЦБ, напоминает Дмитрий Назаров, на 1 января объем задолженности составлял 565 млрд руб. От скорости возврата этих средств и от уровня ставки привлекаемых рыночных ресурсов будет зависеть доходность бизнеса банка, отмечают эксперты.

Другой важный акцент — успешность работы с проблемными активами и необходимость досоздавать резервы по ним, напоминает Дмитрий Назаров. Анонсируя объединение «ФК Открытие» и Бинбанка, Эльвира Набиуллина говорила о рассматриваемых планах создания так называемого банка плохих активов. Она отмечала, что решение пока не принято, есть несколько вопросов: как отделить плохие активы от хороших, как определять эффективность работы с плохими активами, вопросы выполнения KPI руководителями объединенного банка. Михаил Задорнов говорил, что в рамках группы «ФК Открытие» предусмотрено создание банка плохих активов, но не уточнял, будет ли он создан на базе Рост Банка, санируемого Бинбанком.

Важная задача для банка — увеличение доходной части, в том числе за счет активизации кредитования. Как отмечает Станислав Волков, в четвертом квартале 2017 года кредитный портфель банка «ФК Открытие» практически не рос, а по сути амортизировался. В результате за четвертый квартал кредитный портфель юрлицам остался на уровне 560 млрд руб., физлицам ​— снизился на 3 млрд руб., до 106 млрд руб.

Авторы: Елена Пашутинская, Марина Божко.
Теги: «ФК Открытие» , санация , Михаил Задорнов
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