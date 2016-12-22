«РГС Недвижимость» через суд потребовала 1,9 млрд руб. у «РГС Жизнь»

Компания «РГС Недвижимость» подала судебный иск к компании «РГС Жизнь» на 1,9 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление подано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 25 июня, его суть в материалах суда не раскрывается.

Компания «РГС Недвижимость» ранее управляла недвижимостью группы «Росгосстрах». Компания «Росгосстрах» была поглощена банком «ФК Открытие», который сейчас проходит санацию по решению ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора.

После начала санации, в ноябре 2017 года «РГС Недвижимость» подала заявление о признании себя банкротом. В январе Арбитражный суд разрешил ее ликвидацию по упрощенной схеме. ​В отношении «РГС Недвижимость» открыто конкурсное производство.

Ранее с исковым заявлением к компании «РГС Жизнь» в суд обратилась страховая компания «Росгосстрах», которая обвинила «РГС Жизнь» в незаконном использовании товарного знака. В связи с этим в Арбитражный суд Москвы в начале июня было подано исковое заявление на сумму 116,5 млрд руб. В конце мая гендиректор «РГС Жизнь» Евгений Гуревич анонсировал, что компания сменит название на «Капитал Life».



В апреле 2018 года РБК сообщал, что бенефициаром компании «РГС Жизнь» является бизнесмен Евгений Гинер. До этого считалось, что владелец «РГС Жизнь» — Алхас Сангулия, давний знакомый бывшего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова.