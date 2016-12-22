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Патрушев назвал транспорт на Дальнем Востоке уязвимым для терактов
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Патрушев назвал транспорт на Дальнем Востоке уязвимым для терактов
Общество, 10:39
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Патрушев назвал транспорт на Дальнем Востоке уязвимым для терактов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства на Дальнем Востоке уязвимы для терактов. Об этом он заявил на совещании по безопасности на транспорте, сообщает «Интерфакс».

Патрушев подверг критике работу по категорированию и оценке уязвимости подобных объектов. Он отметил, что 92% объектов транспорта на Дальнем Востоке прошли процедуру категорирования, при этом из них менее трети прошли оценку уязвимости.

«Очень медленно утверждаются планы обеспечения транспортной безопасности. Почти 90% объектов транспортной инфраструктуры и 85% транспортных средств таких планов не имеют», — сказал Патрушев.

По его словам, уязвимость транспортных объектов растет из-за слабой инженерной укомплектованности и отсутствия охранных систем, а также малого количества охранников. При этом из них больше половины не имеют специальной подготовки. Вместе с тем, секретарь Совбеза подчеркнул, что принятые в последние годы меры смогли обеспечить безопасность на объектах транспорта.

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В апреле Патрушев сообщал, что террористическим организациям помогают три фактора: нелегальная миграция, наркоторговля и интернет. «Среда нелегальных мигрантов благоприятна для ведения террористической пропаганды и вербовки, а также создания «спящих» террористических ячеек, представляющих особую опасность», — отмечал глава Совбеза. Он подчеркивал, что наркоторговля является одним из основных источников финансирования террористов, а в интернете боевики распространяют экстремистскую информацию и вербуют новых членов.

Теги: Совбез , Дальний Восток , Теракт , транспортная инфраструктура
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