Патрушев рассказал о трех помогающих террористам факторах

Нелегальная миграция, наркоторговля и интернет способствуют деятельности террористических организаций. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на Московской конференции по международной безопасности, сообщает корреспондент РБК.
Террористы используют каналы нелегальной миграции для перемещения боевиков. «Среда нелегальных мигрантов благоприятна для ведения террористической пропаганды и вербовки, а также создания «спящих» террористических ячеек, представляющих особую опасность», — пояснил Патрушев.
По его словам, часть боевиков из Сирии и Ирака перебираются в Европу для вербовки и подготовки терактов, другие — перебрасываются в Афганистан, Центральную Азию, Сахаро-Сахельскую зону и Азиатско-Тихоокеанский регион. В первую очередь их интересуют страны с ослабленными государственными институтами, обширными неуправляемыми территориями, острыми конфессиональными и этническими противоречиями, а также высоким уровнем бедности и безработицы.
Патрушев заметил, что возможности террористов по распространению информации и вербовке новых членов значительно возросли благодаря интернету. Поэтому, по его мнению, необходимо наращивать международное сотрудничество и обмен информацией в отношении преступлений, совершаемых с применением информационных технологий.
Кроме того, секретарь Совбеза добавил, что в связке с антитеррористической повесткой рассматривается проблема незаконного оборота наркотиков. «В большинстве случаев это один из основных источников финансирования террористов», — пояснил Патрушев.
В октябре 2017 года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что лидеры ряда террористических организаций, в том числе запрещенного в России «Исламского государства», собираются создать новую всемирную террористическую сеть. «Боевики целенаправленно расползаются за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов», — сказал он.