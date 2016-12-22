Патрушев рассказал о трех помогающих террористам факторах

Нелегальная миграция, наркоторговля и интернет способствуют деятельности террористических организаций. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на ​Московской конференции по международной безопасности, сообщает корреспондент РБК.

Террористы используют каналы нелегальной миграции для перемещения боевиков. «Среда нелегальных мигрантов благоприятна для ведения террористической пропаганды и вербовки, а также создания «спящих» террористических ячеек, представляющих особую опасность», — пояснил Патрушев.

По его словам, часть боевиков из Сирии и Ирака перебираются в Европу для вербовки и подготовки терактов, другие — перебрасываются в Афганистан, Центральную Азию, Сахаро-Сахельскую зону и Азиатско-Тихоокеанский регион. В первую очередь их интересуют страны с ослабленными государственными институтами, обширными неуправляемыми территориями, острыми конфессиональными и этническими противоречиями, а также высоким уровнем бедности и безработицы.

Патрушев заметил, что возможности террористов по распространению информации и вербовке новых членов значительно возросли благодаря интернету. Поэтому, по его мнению, необходимо наращивать ​международное сотрудничество и обмен информацией в отношении преступлений, совершаемых с применением информационных технологий.

Кроме того, секретарь Совбеза добавил, что в связке с антитеррористической повесткой рассматривается проблема незаконного оборота наркотиков. «В большинстве случаев это один из основных источников финансирования террористов», — пояснил Патрушев.

В октябре 2017 года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что лидеры ряда террористических организаций, в том числе запрещенного в России «Исламского государства», собираются создать ​новую всемирную террористическую сеть. «Боевики целенаправленно расползаются за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов», — сказал он.

