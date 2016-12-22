Захватившего заложницу в московском «Дикси» арестовали на два месяца

Савеловский суд Москвы арестовал на два месяца Александра Хуторянина, взявшего в заложники женщину в магазине «Дикси» на севере Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя. Мужчина останется под стражей до 1 сентября.

В «Дикси», расположенном неподалеку от станции метро «Коптево», 1 июля Хуторянин взял в заложники сотрудницу супермаркета. Он был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии. Заложница получила незначительные травмы, врачи оказали ей необходимую помощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о захвате заложника (ст. 206 УК России). По данным следователей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Хуторянин объяснил свой поступок желанием связаться с сотрудниками правоохранительных органов. Он заявил, что в «Дикси» он зашел после того, как сбежал от преследователей, которые избили его в лесу. Мужчина добавил, что в лесу у него остались документы и сумка, которые кто-то забрал.