В Москве после захвата заложника в «Дикси» возбудили уголовное дело

По факту захвата заложника в магазине «Дикси» на севере Москвы, в результате которого пострадала женщина, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Правоохранительные органы установили личность преступника, ранее он был судим за имущественные преступления. Кроме того, во время нападения мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о захвате заложника (ст. 206 УК РФ).
Следователи выясняют обстоятельства ЧП, работают с задержанным и опрашивают свидетелей.
Ранее неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу магазина «Дикси» на Большой Академической улице в Москве. Позже его задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Женщина получила незначительные травмы, ей была оказана медицинская помощь.