В Москве полиция задержала захватившего заложницу в «Дикси» мужчину

Мужчина, захвативший заложника в помещении магазина «Дикси» в районе Коптево на севере Москвы задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
«В результате принятых мер полицейскими совместно с Росгвардией задержан гражданин, незаконно удерживавший девушку в одном из магазинов на Большой Академический улице», — говорится в сообщении.
Сотрудница магазина получила незначительные травмы. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь. С задержанным проводится комплекс следственных действий.
Корреспондент «Интерфакса» передает, что сотрудники полиции снимают ограничительную ленту на тротуаре рядом с магазином. В результате движение по Большой Академической улице полностью восстановлено.
Ранее радиостанция «Говорит Москва» и «Пятый канал» сообщали, что злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. По их данным, он набросился с ножом на продавца и схватил его, а за освобождение потребовал 300 тыс. руб. При этом представитель торговой сети «Дикси» Юлия Чернышева позже рассказала «Говорит Москва», что мужчина взял в заложники не продавца, а посетителя.