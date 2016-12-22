Захвативший заложницу в московском «Дикси» объяснил свой поступок

Мужчина, взявший в заложники женщину в магазине «Дикси» на севере Москвы, объяснил свои действия тем, что хотел связаться с сотрудниками правоохранительных органов и не видел другого способа этого сделать, рассказал он на видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале Следственного комитета России.

Он заявил следователям, что его зовут Александр Хуторянин и в «Дикси» он зашел после того, как «бежал от преследователей», которых он назвал «активистами», избившими его в лесу. Мужчина добавил, что в лесу у него остались документы и сумка, которые кто-то забрал.

«Если не хотят отдавать документы, пусть фээсбэшники с ними разбираются», — сказал он. На вопрос, зачем мужчина устроил в магазине такую ситуацию, Хуторянин сказал: «Выхода не было».

Ранее сообщалось, что мужчина пришел в «Дикси» недалеко от станции метро «Коптево» и взял в заложники сотрудницу магазина. Позже он был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии. Женщина, которую он удерживал, получила незначительные травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Видео: @5tv / Twitter

В Следственном комитете отметили, что злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о захвате заложника.