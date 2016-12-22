В Польше нашли нарушения при заключении контрактов с «Газпромом»

При заключении контрактов с «Газпромом» в 2009-2010 годах министр экономики Польши Вальдемар Павляк допустил нарушения. В Варшаве считают, что политик во время сделки не смог договориться о «преимуществах для Польши»

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Высшая контрольная палата Польши (NIK) обнаружила нарушения при заключении газовых контрактов с «Газпромом» в 2009–2010 годах. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте палаты.

В документе указывается, что занимавший тогда пост министра экономики Польши Вальдемар Павляк заключил соглашения с российской компанией «без необходимого подкрепления в виде утвержденной инструкции переговоров, а после утверждения таких инструкций часть договоренностей была несовместима с обязательными принципами».

Также в палате указали на ограниченность эффективности переговоров с Россией из-за того, что тогда не было альтернатив по подключению польской газотранспортной системы. Кроме того, Павляк и польская газовая компания PGNiG «не предприняли попыток получить в обмен на условия, выгодные для российской стороны, эквивалентные преимущества для Польши». Вместе с тем, в палате отметили обеспечение госорганами и PGNiG непрерывности поставок газа из России в Польшу и недопущение его дефицита в стране.

Контракт на поставку газа из России в Польшу в объеме 10 млрд куб. м газа в год был заключен еще в 1996 году, он рассчитан до 2022 года. В октябре 2010 года занимавший тогда пост вице-премьера Игорь Сечин и его коллега Павляк подписали два протокола к межправительственному соглашению по увеличению объемов поставок газа и изменению формы управления газопроводом Ямал — Европа. Согласно корректировкам, совместное предприятие «Газпрома» и PGNiG — EuRoPolGaz — передаст свои функции технического оператора польского участка газопровода госкомпании OGP Gaz-System. В Еврокомиссии тогда одобрили подписанное сторонами документ. Тогда же Сечин допустил предоставление Варшаве скидок на газ при увеличении объема поставок.

В 2012 году PGNiG добилась подписания соглашения с «Газпромом» о снижении цены на российский газ более чем на 10%. Позднее в Варшаве заявили, что будут добиваться получения новых скидок на газ. В 2015 году PGNiG начала разбирательство против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже по ценам на газ, при этом иск против российской компании был подан только в феврале 2016 года. «Шаги, предпринятые PGNiG, нацелены на приведение долгосрочного контракта от 1996 года в соответствие с ситуацией на европейском рынке природного газа», — указывала польская компания в своем иске.

В конце июня Стокгольмский арбитраж признал право PGNiG требовать снижения цены на газ у «Газпрома». «На протяжении многих лет «Газпром» отвергал возможность изменения цены, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках», — указывала польская компания. «Мы ожидаем, что она [цена] будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства», — отметил глава PGNiG Петр Возняк после заседания в суде. Пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов в беседе с РБК пообещал и дальше защищать интересы российской компании.