The Sunday Times сообщила об ударе британских ВВС по сирийским военным

Королевские военно-воздушные силы Великобритании сбросили бомбу на позиции правительственных войск Сирии недалеко от тренировочной базы британских военных, погиб сирийский офицер, передает газета The Sunday Times со ссылкой на полученные отчеты.

Сообщается, что инцидент произошел в прошлом месяце рядом с границей Сирии, Иордании и Ирака. Истребитель Typhoon сбросил бомбу массой 500 фунтов (227 кг), от взрыва которой погиб один сирийский офицер, еще несколько пострадали. Дата нанесения удара не уточняется. Как отмечает The Sunday Times, это первый удар британских ВВС по правительственным войскам Сирии.

По данным правозащитной организации The Syrian Observatory for Human Rights, взрывы было слышно недалеко от военной базы западной коалиции, которая находится в 23 км от населенного пункта Эт-Танф в провинции Хомс.

Ситуация на юго-западе Сирии обострилась в июне, когда правительственные войска начали наступление на территории, занятые повстанцами. В Госдепе США 15 июня заявили , что своими действиями Дамаск нарушил соглашение о зонах деэскалации.

Как сообщало агентство Reuters, позже в правительстве США заявили повстанцам, что им не стоит ждать поддержки от американских военных на юге Сирии. В ООН призвали стороны конфликта прекратить военные действия.