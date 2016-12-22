Генсек ООН призвал к немедленному прекращению наступления в Сирии

Эскалация военных действий на юго-западе Сирии угрожает региональной безопасности и жизням тысяч людей, живущих в этих районах страны, заявил генсек ООН Антониу Гуттериш. Он призвал к немедленному прекращению наступления

Антониу Гутерриш (Фото: Richard Drew / AP)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выпустил специальное заявление, посвященное эскалации ситуации в Сирии. В сообщении, распространенном пресс-службой, говорится о рисках, которые несет наступление сирийской армии на юго-западе страны.

В заявлении подчеркивается, что генсек ООН «серьезно обеспокоен» военной эскалацией на юго-западе Сирии. «Атаки привели к перемещению тысяч мирных жителей, большая часть из которых направилась к иорданской границе. Генсек ООН также озабочен значительными рисками, которыми грозит это наступление для региональной безопасности», — передает пресс-служба слова Гутерриша.

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению военной эскалации и призвал всех участников конфликта к уважению международного и гуманитарного права. Гутерриш напомнил, что все стороны несут обязательства по защите мирного населения и гражданской инфраструктуры. «Генеральный секретарь призвал все стороны к проявлению сдержанности и приоритетной защите этих обязательств», — говорится в заявлении.

Сирийская армия проводит наступательные действия в провинции Дераа на юго-западе страны, близ иорданской границы с начала июня. Позиции в этом регионе удерживают отряды Сирийской свободной армии — сил, опозиционных режиму Дамаска.

Госдеп США 15 июня заявил, что сирийская армия своими действиями нарушает соглашение о зонах деэскалации. Продолжение наступления повлечет за собой «жесткие меры», предупредили в Вашингтоне.

ООН со ссылкой на наблюдателей сообщает о массовых жертвах в провинции Дераа в результате обстрелов и бомбардировок. 21 июня организация выпустила заявление, в котором говорилось, что активные боевые действия на юго-западе Сирии угрожает безопасности 750 тыс. жителей Сирии, проживающих на этой территории.