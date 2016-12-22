Правительственная армия заняла город Хирак на юго-западе Сирии

Сирийская армия заняла город Хирак на юго-западе Сирии близ границы с Иорданией, сообщает Reuters.

«Армия проводит наступление против повстанцев на юго-западе, одного из двух оставшихся опорных пунктов в Сирии, и в последние дни захватила близлежащую территорию», — передает агентство.

Центр по примирению враждующих сторон сообщал, что правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России отразили атаку боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) на юге страны. Армия Башара Асада вышла из боев без потерь, в то время как со стороны террористов были убиты до 70 человек, уничтожены три бронемашины и 14 автомобилей с пулеметами.

Reuters сообщал, что правительство США отказалось предоставить поддержку «Свободной сирийской армии» в боях против правительственных войск на границе с Иорданией.

Соглашение о зоне деэскалации на юго-западе Сирии было достигнуто летом 2017 года.