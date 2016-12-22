Reuters сообщил об отказе США поддерживать повстанцев на юге Сирии

В правительстве США заявили, что «Свободной сирийской армии» не стоит рассчитывать на поддержку Вашингтона в операциях против правительственных войск на границе Сирии с Иорданией и в районе занятых Израилем Голанских высот, передает Reuters со ссылкой на сообщение, полученное сирийскими повстанцами.

«Мы в правительстве США понимаем с какими тяжелыми условиями вам приходится сталкиваться и продолжаем советовать российскому и сирийскому режимам не принимать военных мер, которые нарушают действие зоны [деэскалации]», — цитирует агентство сообщение.

В нем сирийским повстанцам советуют принимать решения исходя из того, как будет лучше для них самих и их людей и не ждать поддержки от США.

В середине июня иранское агентство Fars сообщало, что в провинции Дараа на юге Сирии начались ожесточенные бои между мятежниками и правительственными войсками. В Госдепе США тогда заявили , что в случае наступления сирийской армии, будут приняты жесткие ответные меры. В Вашингтоне отметили, что действия Дамаска нарушают соглашение о зонах деэскалации.

23 июня генсек ООН Антониу Гуттериш призвал немедленно прекратить наступление сирийской армии на юго-западе Сирии. Постпред США при организации Никки Хейли заявила, что Россия должна использовать свое влияние, чтобы остановить «дальнейшие дестабилизирующие действия» на территории Сирии. Она подчеркнула, что ответственность за любую дальнейшую эскалацию конфликта будет лежать на России.