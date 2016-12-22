Лавров заявил об отсутствии точных сроков полного вывода войск из Сирии

​Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4 (трансляция опубликована на официальном канале в YouTube) заявил, что Москва не ставит искусственных сроков для полного вывода своих военных из Сирии.

Журналистка телеканала напомнила, что президент России Владимир Путин несколько раз говорил о достижении поставленных целей, и спросила, стоит ли ожидать вывода контингента до конца этого года. Лавров на это ответил, что Россия постоянно сокращала численность своих войск в Сирии.

«Последнее сокращение имело место несколько дней назад, о чем сообщил президент России», — напомнил глава внешнеполитического ведомства. «Но все зависит от ситуации в самой Сирии. Там до сих пор действуют остатки «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК), там по-прежнему есть «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК), которые пытаются помешать сохранению зоны деэскалации на юге страны», — объяснил министр.

Накануне Путин сообщил, что в течение последних дней Сирию покинули 1140 российских военных. В Россию также были возвращены 13 самолетов и 14 боевых вертолетов.