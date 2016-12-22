ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,30 62,53 EUR Нал. 73,88 72,93 USD Бирж. 62,81 +0,01 EUR Бирж. 73,31 +0,65 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 5882,90 -212,80 IMOEX 2295,95 +2,03% RTSI 1154,16 +2,58% Brent 79,50 +2,41% DJIA 24395,49 +0,74% Nasdaq 7535,41 +0,42%
Лавров заявил об отсутствии точных сроков полного вывода войск из Сирии
Лента новостей
Лавров рассказал об опасениях за будущее ОЗХО 22:46, Политика «Умные здания»: не только экономия, но и просто удобно 22:10, РБК и Schneider Electric Фан-зону ЧМ на Воробьевых горах закроют 30 июня из-за непогоды 22:01, Общество Лавров заявил об отсутствии точных сроков полного вывода войск из Сирии 21:55, Политика В Сочи произошел пожар в многоквартирном доме 21:54, Общество Фигурантам дела о хищениях в Ульяновской области избрали меру пресечения 21:51, Общество Немецкая разведка признала дочь Гиммлера своим сотрудником 21:42, Общество Более 200 пассажиров не смогли вылететь из Нижнего Новгорода в Анталью 21:38, Общество Людей эвакуировали из Burger King в Москве из-за тлевшей туалетной бумаги 21:24, Общество Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 21:20, Спецпроект РБК Спорт Платформа высадки: о чем страны ЕС договорились на «миграционном» саммите 21:08, Политика Российского игрока включили в символическую сборную группового этапа ЧМ 21:05, Спорт Лавров вспомнил «Алису в Стране чудес» из-за обвинений в адрес России 21:01, Политика Мнучин назвал враньем сообщения о желании Трампа выйти из ВТО 20:58, Экономика В Советске площадь пожара в бывшем бумажном цехе увеличилась почти вдвое 20:48, Общество Выгодная имитация: зачем мировая промышленность строит нейросети​ 20:45, Партнерский материал В Дагестане подросток на Mercedes насмерть сбил двоих пешеходов 20:40, Общество В СК создадут спецгруппу для расследования дел о преступлениях врачей 20:29, Общество Канада введет ответные пошлины против США с 1 июля 20:20, Экономика Режиссер Шейн назвал уткой данные о хищении ₽1 млн от Фонда кино 20:18, Общество Путин поручил подписать конвенцию о статусе Каспийского моря 20:16, Политика ЕС договорился выделить Турции €3 млрд для борьбы с миграционным кризисом 20:05, Политика Беспошлинный порог интернет-покупок за рубежом не будут снижать с 1 июля 20:03, Экономика 10 советов тем, кто хочет интересно провести время в Израиле 19:50, РБК и Минтуризма Израиля​ Актрису Сьюзан Сарандон задержали на митинге против Трампа 19:46, Общество В Румынии опрокинулся автобус с украинскими детьми 19:38, Общество Сооснователь Petropavlovsk вернулся в совет директоров компании 19:35, Бизнес Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в России 19:21, Экономика
Лавров заявил об отсутствии точных сроков полного вывода войск из Сирии
Политика, 21:55
0
Лавров заявил об отсутствии точных сроков полного вывода войск из Сирии

​Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4 (трансляция опубликована на официальном канале в YouTube) заявил, что Москва не ставит искусственных сроков для полного вывода своих военных из Сирии.

Журналистка телеканала напомнила, что президент России Владимир Путин несколько раз говорил о достижении поставленных целей, и спросила, стоит ли ожидать вывода контингента до конца этого года. Лавров на это ответил, что Россия постоянно сокращала численность своих войск в Сирии.

«Последнее сокращение имело место несколько дней назад, о чем сообщил президент России», — напомнил глава внешнеполитического ведомства. «Но все зависит от ситуации в самой Сирии. Там до сих пор действуют остатки «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК), там по-прежнему есть «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК), которые пытаются помешать сохранению зоны деэскалации на юге страны», — объяснил министр.

Накануне Путин сообщил, что в течение последних дней Сирию покинули 1140 российских военных. В Россию также были возвращены 13 самолетов и 14 боевых вертолетов.

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. По данным Министерства обороны на май 2017 года, в ходе российской операции в Сирии погибли 47 российских военнослужащих. Кроме того, 6 марта при заходе на посадку на аэродром Хмеймим потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. Погибли 39 человек, из них 33​ пассажира.
Теги: Сергей Лавров , Сирия
Главное
«Натали Турс» отменила чартерные программы Общество
Материалы по теме
Песков ответил на сообщение CNN о планах Трампа заключить сделку по Сирии Политика
В МИДе исключили прямую конфронтацию России и США в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter