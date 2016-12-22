В МИДе исключили прямую конфронтацию России и США в Сирии

Прямая конфронтация между российскими и американскими вооруженными силами на юго-западе Сирии исключена, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает ТАСС.

«Не должно быть и не может быть никаких столкновений между нами, между нашими и американскими военными», — заявил Вершинин. По его словам, между Москвой и Вашингтоном «существует хороший, надежный канал деконфликтинга», который «работает устойчиво» и «оправдывает себя».

На уточняющий вопрос о том, предупреждали ли российские военные американских коллег о том, что ​сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС будут наносить удары по позициям запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в юго-западной зоне деэскалации, Вершинин отметил: «Мы в любых случаях контактируем с американскими коллегами».

В конце июня Центр по примирению враждующих сторон сообщал, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России отразили атаку боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) на юге страны.

Армия Башара Асада вышла из боев без потерь, в то время как со стороны террористов были убиты до 70 человек, уничтожены три бронемашины и 14 автомобилей с пулеметами. Вскоре после этого сирийская армия смогла занять город Хирак, который был одним из двух опорных пунктов боевиков в регионе.

Агентство Reuters также сообщило, что правительство США отказалось предоставить поддержку «Свободной сирийской армии» в боях против правительственных войск на границе с Иорданией.