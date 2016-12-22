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Путин отчитался о выводе из Сирии 1 тыс. военных за последние дни
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Путин отчитался о выводе из Сирии 1 тыс. военных за последние дни
Война в Сирии, 13:23
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Путин отчитался о выводе из Сирии 1 тыс. военных за последние дни
Также из Сирии были выведены 13 самолетов и 14 вертолетов, сказал президент. Он пояснил, что войска выводятся в соответствии с приказом, который он отдал еще в декабре прошлого года
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение последних дней из ближневосточной страны было выведено 1140 российских военных, передает «РИА Новости».

«Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями», — сказал он в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле. Президент сказал, что отдал приказ о выводе во время посещения авиабазы Хмеймим. «Этот вывод продолжается и сейчас», — пояснил Путин (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, в Россию вернулись 14 вертолетов и 13 самолетов.

Опыт, который российские военные получили в Сирии, будет использован в будущем при подготовке военнослужащих, добавил президент.

До этого президент неоднократно говорил о выводе военных из Сирии или сокращении численности находящейся там группировки. В марте 2016 года в ходе встречи с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу он отдал приказ о начале вывода основной части российской группировки из Сирии.

В конце декабря того же года также в ходе встречи с теми же министрами Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие в Сирии.

11 декабря 2017 года президент приехал на авиабазу Хмеймим и приказал приступить к выводу группировки войск. «Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения Вооруженных сил, в целом решена, решена блестяще», — подчеркнул Путин.

Несмотря на вывод части группировки, на территории Сирии останется российский контингент. «Было бы разумно предположить, что присутствие нашей страны в Сирии будет поддерживаться до тех пор, пока это необходимо законным сирийским властям и дружественным им силам», — сказал в середине мая министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. По данным Министерства обороны, в ходе российской операции в Сирии погибли 47 российских военнослужащих.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Сирия
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