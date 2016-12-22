Песков ответил на сообщение CNN о планах Трампа заключить сделку по Сирии

Кремль не располагает информацией о планах президента США Дональда Трампа заключить с Владимиром Путиным сделку по Сирии, о чем ранее сообщил CNN. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не понимаю, на чем зиждется сообщение CNN, имеет ли под собой что-то эта информация, тут нам ничего не известно, остается только удивляться. Но то, что Сирия будет комплексно обсуждаться, здесь никаких сомнений нет», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремлю неизвестно, что именно Трамп намерен предложить в рамках предстоящего саммита.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп намеревается заключить с Путиным соглашение, которое позволит ускорить процесс вывода американских войск с территории страны. По данным канала, в рамках соглашения власти Сирии с помощью России возьмут регион под свой контроль, а повстанцам, которых поддерживают США, дадут возможность покинуть эту территорию.

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.