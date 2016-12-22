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«Интер РАО» объявила о кадровых перестановках в руководстве
Дело о шпионаже Цуркан, 18:15
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«Интер РАО» объявила о кадровых перестановках в руководстве

«Интер РАО» сообщила о перестановках и перераспределении обязанностей в руководстве, говорится в сообщении энергетической компании.

«ПАО «Интер РАО» продолжает реализацию системы обеспечения профессионального роста топ-менеджеров и эффективного использования кадрового резерва компании», — сказал председатель правления компании Борис Ковальчук.

По результатам ротации топ-менеджеров Ильнар Мирсияпов, отвечавший с 2010 года за блок стратегии и инвестиций компании, назначен на должность члена правления, курирующего взаимодействие с органами госвласти. Вместо него руководителем блока стратегии и инвестиций стал Алексей Маслов. Ранее он занимал в нем должность директора.

Александра Панина назначена заместителем руководителя дивизиона «Экспорт» — временно исполняющей обязанности руководителя блока трейдинга. Она будет совмещать эту должность с постом заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией».

Ранее источники РБК, «Коммерсанта» и «Интерфакса» сообщали, что ПАО «Интер РАО» собирается провести перестановки и перераспределения обязанностей в руководстве.

«Интерфакс» отмечал, что компания планирует поменять руководителя блока стратегии и инвестиций, которым выступал Ильнар Мирсияпов. При этом источник агентства​ уточнял, что совет директоров «Интер РАО» пока не утвердил решение.

Источники «Коммерсанта» сообщали, что эта должность перейдет от Мирсияпова к его заместителю Алексею Маслову. Один из источников объяснял это накопившимися претензиями к Мирсияпову, однако другой связывал перестановку с концентрацией на взаимодействии с исполнительной властью. Газета также выяснила, что Панина возглавит блок экспорта и импорта электроэнергии, который ранее курировала Карина Цуркан.

«Интер РАО» вывела из правления обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан
Бизнес

Источник РБК, близкий к «Интер РАО», подтверждал, что обсуждается назначение Александры Паниной и Алексея Маслова на новые должности и перераспределение полномочий Ильнара Мирсияпова. Собеседник РБК отмечал, что решение совета директоров стоит ожидать 28 июня. При этом он подчеркнул, что ротация Маслова и Мирсияпова не связана с арестом Цуркан.

Бывшая член правления «Интер РАО» Карина Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии. Источники сообщали РБК, что она подозревается в передаче иностранным спецслужбам данных о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и на Донбасс. Компания вывела Цуркан из правления.

Теги: Карина Цуркан , «Интер РАО» , ротация кадров
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