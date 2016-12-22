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Омбудсмены России и Украины прибыли на Ямал для встречи с Сенцовым
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Омбудсмены России и Украины прибыли на Ямал для встречи с Сенцовым
Политика, 08:48
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Омбудсмены России и Украины прибыли на Ямал для встречи с Сенцовым

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и направляется в колонию для встречи с осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом Денисова написала в своем Facebook.

По ее словам, в ЯНАО она летела в одном самолете с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая также намеревается встретиться с Сенцовым. Денисова отметила, что Москалькова не захотела ехать с ней в одной машине. 

Прибытие российского омбудсмена в Салехард подтвердила и ее пресс-служба. "Она планирует встретиться с отбывающим наказание Олегом Сенцовым и посетить ряд социальных объектов", - сообщили ТАСС в пресс-службе Москальковой.

Сенцов был арестован в 2015 году в Крыму по подозрению в организации терактов. Суд признал режиссера виновным и приговорил к 20 годам колонии.

Денисова намеревалась посетить Сенцова 15 июня, но по прибытии в исправительное учреждение ей отказали во встрече. Омбудсмену также не разрешили пообщаться с Сенцовым по видеосвязи.

С 16 мая режиссер ведет бессрочную голодовку. Таким образом он добивается освобождения «всех украинских политзаключенных в России». Европейский суд по правам человека предлагал режиссеру прекратить эту акцию, но он отказался. Адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал РБК, что состояние Сенцова «достаточно плохое» — «он очень бледный и постоянно лежит, так как ему трудно передвигаться».

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьен Ягланд 25 июня подал официальное ходатайство на имя Путина о помиловании Сенцова, сообщало DW. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел письма Ягланда. Сам Сенцов заявлял, что не будет просить помилования у президента Владимира Путина.

Теги: Олег Сенцов , омбудсмен , Людмила Денисова , Татьяна Москалькова
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