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Адвокат заявил об отказе Сенцова прекратить по призыву ЕСПЧ голодовку
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Адвокат заявил об отказе Сенцова прекратить по призыву ЕСПЧ голодовку
Политика, 21 июн, 23:05
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Адвокат заявил об отказе Сенцова прекратить по призыву ЕСПЧ голодовку

Находящийся в колонии украинский режиссер Олег Сенцов отказался прекратить бессрочную голодовку по предложению Европейского суда по правам человека. Об этом сообщил адвокат кинематографиста Дмитрий Динзе, передает «Интерфакс».

«На призыв ЕСПЧ Сенцов ответил отказом и попросил передать суду «большой привет», напомнив про его жалобу, которой суд придал приоритет, но которая остается без движения уже несколько лет», — сказал юрист.

По словам Динзе, Сенцов находится в медчасти колонии. Режиссер ежедневно выпивает 3,5 литра воды, также ему ставят капельницы с большим количеством глюкозы и питательных веществ. «По свидетельству врачей колонии, кризис здоровья наступит в ближайшее время», — заявил адвокат.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова ​после общения с адвокатом Сенцова написала в Facebook, что у режиссера проблемы с почками и сердцем. Она отметила, что на 26-й день голодовки у Сенцова произошел кризис, из-за которого его перевели в больницу вне колонии. «Хотели принудительно накормить, но Олег отказался», — сообщила Денисова.

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Пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу ранее сообщила, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное, он находится под наблюдением медиков и получает поддерживающую терапию. В то же время отмечалось, что заключенного не кормят принудительно.

20 июня ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку. Кроме того, в организации попросили власти России представить всю информацию о его состоянии здоровья.

Режиссера задержали в 2014 году в Крыму. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в подготовке двух терактов в Крыму, подготовке еще к одному, а также в создании террористического сообщества. Верховный суд России подтвердил приговор. Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 16 мая. Его требованием было освобождение «всех украинских политзаключенных», находящихся в России.

Теги: Олег Сенцов , голодовка , колония
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