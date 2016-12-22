Песков не видел письма генсека Совета Европы о помиловании Сенцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел письмо генерального секретаря Совета Европы Турбьена Ягланда с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Наверно, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока я еще не видел этого письма», — сказал Песков.

Он отметил, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, так как в России действует иная процедура помилования.

DW сообщил, что Ягланд 25 июня подаст официальное ходатайство на имя Владимира Путина о помиловании Сенцова. Об этом изданию сообщил заместитель генсекретаря Даниэль Хольтген. Он отметил, что генсек как глава Совета Европы может подать такое ходатайство в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Ранее украинский режиссер Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии строгого режима за организацию терактов в Крыму, отказался просить помилование у президента РФ Владимира Путина.

16 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России.