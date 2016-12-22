Украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи с Сенцовым

Уполномоченная Верховной рады по правам ​человека Людмила Денисова заявила, что ей отказали в видеосвязи с находящимся в российской колонии режиссером Олегом Сенцовым, который объявил бессрочную голодовку. Об этом омбудсмен ​сообщила на своей странице в Facebook.

«В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют», — написала Денисова.

При этом она отметила, что о состоянии украинских заключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха поступает противоречивая информация. По ее мнению, недоверие вызывает то, что российская сторона убеждает общественность в их удовлетворительном состоянии, а адвокаты говорят противоположное.

Денисова потребовала предоставить допуск к украинским политзаключенным. Кроме Сенцова и Балуха, она хочет посетить Александра Кольченко, Станислава Клыха и Романа Сущенко.

В пятницу, 22 июня, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитный находится в «достаточно плохом» состоянии. Он отметил, что врачи ожидают второй кризис, после которого начнется принудительное кормление. Также, по словам юриста, режиссер отказался просить о помиловании у президента России Владимира Путина.

15 июня украинскому омбудсмену отказали во встрече с Сенцовым, причины этого решения не назывались.

Европейский суд по правам человека предлагал Сенцову прекратить голодовку, но он отказался. Бессрочную голодовку Сенцов объявил 16 мая. Его требованием было освобождение «всех украинских политзаключенных», находящихся в России.

Украинский режиссер был приговорен к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Его обвинили в организации терактов в Республике Крым.