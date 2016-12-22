Нетаньяху одобрил отмену уголовных сроков за обвинения Польши в холокосте

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал отмену польским сеймом уголовного наказания за отрицание участия поляков в холокосте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Израиля в России, которое есть у РБК.

«Я рад, что польское правительство, парламент, Сенат и президент Польши решили сегодня полностью отменить положения, которые в свое время были приняты и вызвали бурю недовольства в Израиле и международном сообществе», — цитирует диппредставительство главу кабинета министров.

Нетаньяху добавил, что отношения Польши и Израиля «основаны на доверии», поэтому обе страны «несут общую ответственность за сохранение памяти о Холокосте». «Польское правительство проявило понимание смысла холокоста как самой трагической главы в истории еврейского народа», — подытожил Нетаньяху.

Глава кабинета министров также прокомментировал решение польского сейма в своем Twitter.

«Мы стояли на страже правды и выполнили наш высокий долг по сохранению исторической истины о х​олокосте. Так мы продолжим действовать», — написал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что нижняя палата польского парламента в срочном порядке приняла поправки, исключающие уголовную ответственность за слова об участии Польши и поляков в массовом уничтожении евреев во время Второй Мировой войны.

Подписанный в феврале президентом Анджеем Дудой и вступивший в силу в марте закон об Институте национальной памяти предусматривал до трех лет лишения свободы за утверждения о том, что поляки причастны к созданию и функционированию концлагерей в Польше в 1939-1945 годах. Тюрьма также полагалась за отрицание преступлений украинских националистов. В то же время Дуда подчеркивал, что наказание не предусматривается в отношении научных работ и произведений искусства. Закон еще на стадии принятия вызвал ожесточенную критику Киева и Тель-Авива. Последний усматривал в этом попытку отрицания холокоста.