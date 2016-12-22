Сейм запретил сажать в тюрьму за слова о причастности поляков к холокосту

Поправки, исключающие уголовную ответственность за слова о причастности поляков к уничтожению евреев во время Второй Мировой войны, были приняты в срочном порядке. Пересмотреть закон парламентариев утром в среду попросил премьер

Фото: Mateusz Wlodarczyk / Zuma / ТАСС

Сейм Польши проголосовал за внесение изменений в закон об Институте национальной памяти, пишет Wiadomosci. За исключение положений об уголовной ответственности за распространение информации о причастности страны и ее населения к преступлениям холокоста проголосовали 388 депутатов, против — 25, воздержались — 5, не голосовали — 41.

Поправки к закону рассматривались спустя несколько часов после того, как об этом депутатов попросил премьер Матеуш Моравецкий. Глава канцелярии главы правительства Михал Дворчик пояснил, что кабмин хочет убрать из закона положения об уголовной ответственности из-за того, что они «отвлекают внимание от цели закона».

Газета пишет, что поправки были после этого рассмотрены в срочном порядке, Сейм решил проголосовать за них без обсуждения. Препятствовать рассмотрению поправок пытались националисты. «Правительство, которое должно было встать с колен, сегодня преклоняется перед евреями и бандеровцами», — заявил в парламенте глава националистической партии Ruch Narodowy Роберт Винницкий. Он также попробовал заблокировать трибуну нижней палаты парламента.

Поправки к закону были внесены на рассмотрение парламента еще в 2016 году, президент страны Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон в феврале. Он предполагал уголовную ответственность (до трех лет лишения свободы) за утверждения о том, что поляки были причастны к созданию концлагерей во времена Второй Мировой войны, а также за отрицание преступлений украинских националистов.

Дуда подчеркивал, что закон не будет использоваться против научных работ и художественных произведений.