МИД Украины осудил принятие в сейме Польши запрета бандеровской идеологии

МИД Украины осудил принятие в нижней палате парламента Польши законопроекта о запрете пропаганды бандеровской идеологии и введении наказания за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны. В официальном заявлении Киев призывает сенат Польши, к которому теперь отправится законопроект на рассмотрение, к «политической мудрости».

Голосование по законопроекту «О внесении изменений в закон об институте национальной памяти — комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторых других законов» прошло в польском сейме 26 января. Законопроект вводит уголовную ответственность за отрицание преступных действий украинских националистов против поляков в годы войны, в том числе за отрицание так называемой Волынской резни. Как отмечает «Радио Польша», в законопроекте преступления украинских националистов приравниваются к преступлениям, совершенным нацистским и коммунистическими режимами. Партия «Гражданская платформа» предлагала изменить формулировку «преступления украинских националистов» на «бандеровские преступления»., однако сейм отказался исключить упоминание национальности из текста закона. Как отметил депутат от правой партии «Кукиз'15» Юзеф Бринкус, подобная поправка освобождала бы украинцев от ответственности за геноцид в отношении поляков.

В МИД Украины осудили результаты голосования по законопроекту в сейме. «Мы хотели бы напомнить авторам этого законопроекта что, украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины. В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как «преступных националистов» и «коллаборационистов третьего рейха», — говорится в заявлении Киева.

МИД Украины посоветовал польскому сенату, который рассмотрит законопроект после сейма, подойти к голосованию более взвешено. «Рассчитываем, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость по вопросам, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений», — заявили украинские дипломаты.

Летом 2016 года польский сейм принял резолюцию, признавшую Волынскую резню, произошедшую в 1943–1945 годах, геноцидом. В Польше был введен день памяти жертв украинских националистов. Позднее, в июле 2017 года глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что ​Украина не войдет в Европейский союз, если будет строить национальное самосознание на культе националиста Степана Бандеры.