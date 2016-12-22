Госсекретарь США рассказал о своей задаче в отношениях с Россией

Майк Помпео в интервью The Wall Street Journal рассказал о личном взгляде на политику Дональда Трампа и отношения с Россией. По мнению госсекретаря, перед ним все еще стоит задача найти точки соприкосновения с Москвой

Майк Помпео (Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters)

У России и США есть области в политике, где интересы двух стран совпадают, что дает Москве и Вашингтону возможность сотрудничать, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью The Wall Street Journal.

«Существует много вещей, в которых мы не согласны. У нас невероятно разные ценности, но есть и области, где мы находим совпадения. Задача госсекретаря — определить те области, где мы можем работать вместе, одновременно защищая Америку от худших действий», — заявил глава Госдепа.

Помпео подчеркнул, что Вашингтон должен проявлять гибкость в отношениях как с Россией, так и с Китаем. При этом связи с КНР, которые сейчас в анархическом состоянии, должны быть урегулированы в рамках строгих двусторонних договоренностей, заметил он.

Госсекретарь не согласился с критиками президента, утверждающими, что он подрывает сложившийся либеральный миропорядок. Помпео напомнил, что значительная часть международных институтов сотрудничества сложилась после Второй мировой войны, когда они «имели смысл для Америки». Но в эпоху после окончания холодной войны, на фоне возрождения геополитической конкуренции, нужда в них отпадает. «Я думаю, что президент Трамп правильно определил необходимость перезагрузки», — сказал госсекретарь.

Этим летом Россия и США намерены провести встречу лидеров двух государств, о поддержке такой идеи говорили как в Москве, так и в Вашингтоне. По данным австрийских СМИ, подготовка уже началась в Вене. Как писала газета Kronen Zeitung, для этого в австрийскую столицу уже начали прибывать дипломаты и специалисты по безопасности.

В Кремле дату и место предполагаемого саммита пока не называют. 27 июня в Москву для обсуждения перспектив встречи на высшем уровне приедет советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В России он, в частности, пообщается с главой МИДа Сергеем Лавровым.